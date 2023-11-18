Лукоянов про 0:1 от «Салавата»: «Самая унылая игра «Ак Барса». Мы проходим не самый лучший период»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов назвал игру «Ак Барса» унылой.

«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Главная причина поражения – мы не забили голов.

Сделали акцент на том, чтобы наладить игру в обороне, не удалось реализовать большинство.

Мы на протяжении двух игр с «Салаватом» не можем забить. Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении.

Соперник хорошо двигался, опасно бросал из разных позиций, в итоге один из бросков стал победным.

– Не слишком много эмоций отдали в игре с «Динамо»?

– Мы проходим не самый лучший период.

Никто не говорил о том, что победили в одном матче и все будет получаться. Пытаемся исправить ситуацию, на это уйдут не один-два матча, нужно время.

Наладим оборону, потом будет получаться в атаке. Тренеры помогают, только вместе мы можем что-то исправить, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.

2 комментария

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rustam akhmetyanov
Я так понимаю,своим жестом показал качество игры Акбарса?!
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sergey _81
Игру в обороне они не могут наладить, а в атаке не пробовали? Для чего звёзд скупали, чтобы отнимать шайбу и отбрасывать её сопернику? По ходу и в следующем матче мимо очков. Весьма удручающее впечатление от игры. Салават, с заслуженной победой!
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