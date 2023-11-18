Лукоянов про 0:1 от «Салавата»: «Самая унылая игра «Ак Барса». Мы проходим не самый лучший период»

Артем Лукоянов назвал игру «Ак Барса» унылой.

«Ак Барс» проиграл « » (0:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Главная причина поражения – мы не забили голов.

Сделали акцент на том, чтобы наладить игру в обороне, не удалось реализовать большинство.

Мы на протяжении двух игр с «Салаватом» не можем забить. Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении.

Соперник хорошо двигался, опасно бросал из разных позиций, в итоге один из бросков стал победным.

– Не слишком много эмоций отдали в игре с «Динамо»?

– Мы проходим не самый лучший период.

Никто не говорил о том, что победили в одном матче и все будет получаться. Пытаемся исправить ситуацию, на это уйдут не один-два матча, нужно время.

Наладим оборону, потом будет получаться в атаке. Тренеры помогают, только вместе мы можем что-то исправить, – сказал нападающий « » .