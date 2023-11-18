Лукоянов про 0:1 от «Салавата»: «Самая унылая игра «Ак Барса». Мы проходим не самый лучший период»
Артем Лукоянов назвал игру «Ак Барса» унылой.
«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (0:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Главная причина поражения – мы не забили голов.
Сделали акцент на том, чтобы наладить игру в обороне, не удалось реализовать большинство.
Мы на протяжении двух игр с «Салаватом» не можем забить. Думаю, это была самая унылая игра в нашем исполнении.
Соперник хорошо двигался, опасно бросал из разных позиций, в итоге один из бросков стал победным.
– Не слишком много эмоций отдали в игре с «Динамо»?
– Мы проходим не самый лучший период.
Никто не говорил о том, что победили в одном матче и все будет получаться. Пытаемся исправить ситуацию, на это уйдут не один-два матча, нужно время.
Наладим оборону, потом будет получаться в атаке. Тренеры помогают, только вместе мы можем что-то исправить, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
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