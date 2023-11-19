Хмелевски победе: «Горжусь «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» – хорошая команда, но думаю, что мы просто лучше играем»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Александр Самонов Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски поделился мыслями о победе над «Ак Барсом».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Горжусь командой. Прошлое поражение было тяжелым для нас. Было нелегко найти характер перед «Зеленым дерби» на выезде.

Но пацаны молодцы. Думаю, мы играли в наш хоккей, не ждали моментов, были агрессивны. Александр Самонов очень хорошо играл.

– Три победы из четырех в «Зеленом дерби» в этом сезоне. Говорит ли это, что вы стали сильнее «Ак Барса»?

– Это ничего не говорит. «Ак Барс» – хорошая команда. Думаю, это мы просто лучше играем.

Мы не смотрим на то, сколько мы победили их.

Конечно, приятно победить «Ак Барс», и надеюсь, что будем продолжать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

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