Мартемьянов после 2:1 с «Адмиралом»: «Парням нужно концентрироваться на завершающем броске, возможностей упустили много. Будем над этим работать»
Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:1).
«Сегодня после приезда команда посвежее выглядела, у нас была хотя бы одна тренировка.
Мы поработали над атакующими действиями, в первом периоде сделали ставку на атаку. По игре нам это удалось, но парням нужно концентрироваться на завершающем броске, возможностей упустили много. Будем над этим работать.
Отмечу цепкую и плотную игру «Адмирала» в своей зоне: нам не давали бросать, постоянно играли в стык. Отдать должное сопернику стоит.
Парням нужно раскрепоститься, и шайба пойдет, главное попасть мимо вратаря. Будем надеяться», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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