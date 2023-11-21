Мартемьянов после 2:1 с «Адмиралом»: «Парням нужно концентрироваться на завершающем броске, возможностей упустили много. Будем над этим работать»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:1).

«Сегодня после приезда команда посвежее выглядела, у нас была хотя бы одна тренировка.

Мы поработали над атакующими действиями, в первом периоде сделали ставку на атаку. По игре нам это удалось, но парням нужно концентрироваться на завершающем броске, возможностей упустили много. Будем над этим работать.

Отмечу цепкую и плотную игру «Адмирала» в своей зоне: нам не давали бросать, постоянно играли в стык. Отдать должное сопернику стоит.

Парням нужно раскрепоститься, и шайба пойдет, главное попасть мимо вратаря. Будем надеяться», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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