Глотов о СКА: «Препятствие – это и есть путь. Знаете, есть такая фраза? Она очень применима к нашей команде»

Василий Глотов рассказал о причинах улучшения результатов СКА.

Питерская команда выиграла шесть матчей подряд.

– Про коллектив было и раньше заметно. Но что помогло выйти на хорошие результаты?

– У нас были небольшие трудности на старте, мы вместе через них проходим.

Нет такого, что три человека – молодцы, а двадцать – нет. Все мы как команда закалялись в те дни, когда не удавалось побеждать. Это сделало нас сильнее.

Я так скажу: препятствие – это и есть путь. Знаете, есть такая фраза? Она очень применима к нашей команде.

Не было бы нашего пути, наших побед, если бы не было препятствий.

– Что нас не убивает – делает сильнее?

– Да-да, так на самом деле. Такая у нас ситуация в этом сезоне.

Всегда даются сложности в жизни – не для того, чтобы мы их как-то «съели», а чтобы их преодолели.

Потом, через год, мы посмотрим назад и скажем: э-э, та ситуация не была трудной – бывает гораздо тяжелее. Вот это про нашу игру в начале сезона.

– В этом сезоне многие команды, не только СКА, играют сериями – то из поражений, то из побед. Это календарь такой плотный?

– Множество факторов на самом деле. То же «Спартак», когда к нам приезжал, был на ходу, а мы искали свою игру («Спартак» победил 3:0).

К тому же у нас на старте было много игр на выезде. Это нормально, но тоже фактик. Сейчас домашняя серия началась, я думаю, мы выдохнем.

Так что у нестабильных выступлений много причин. Хорошо, что многие команды КХЛ через это проходят – для спорта, для интриги, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.