Бобровский про Кенневилла: «Игра при нем ассоциируется с самыми сложными испытаниями в карьере. Я не чувствовал себя частью команды»

Сергей Бобровский высказался о работе под руководством Джоэла Кенневилла.

В октябре 2021 года Кенневилл оставил пост главного тренера «Флориды». Отставка специалиста была связана с делом о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

– Никогда не жалеете, что вам не дали доработать до конца с трехкратным обладателем Кубка Стэнли Джоэлем Кенневиллем, уволенным по нехоккейным причинам? «Флорида» при нем играла фантастически зрелищно, и вы подписывали контракт с «Пантерс» не в последнюю очередь потому, что там работает такой специалист.

– Да, Кенневилл – великий тренер. Выиграл три Кубка Стэнли, и ребята очень любили играть за него.

Но насколько им было в радость за него играть – настолько же мне было тяжело.

Сложно сказать, что было бы, если бы он остался в клубе, но для меня однозначно игра под его руководством ассоциируется с самыми сложными испытаниями в моей карьере.

– Сложно вам было, потому что команда играла в ультраатакующий хоккей? Или у вас с ним такие отношения сложились?

– В целом всего понемногу. Я не чувствовал себя частью команды. Ощущал себя отдельным от команды человеком.

Когда мы выигрывали – не чувствовал, что я часть выигравшей команды, а когда проигрывали – было чувство, что проиграли из-за меня, – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.