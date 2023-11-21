Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла», в том числе 2 – на 60-й минуте. Поражение – 5-е в 15 играх сезона

Теги Нэшвилл Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла», в том числе 2 – на 60-й.

«Колорадо» уступил «Предаторс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин отразил 26 бросков из 30. В третьем периоде клуб из Теннесси сравнял счет на 59:22 и забросил победную шайбу на 59:38 (отличился Яков Тренин). 

Георгиев пропустил 4+ шайбы за матч в 6-й раз в этом сезоне. В 15 играх у него 10 побед и 5 поражений при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08. 

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