Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла», в том числе 2 – на 60-й минуте. Поражение – 5-е в 15 играх сезона

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла», в том числе 2 – на 60-й.

« » уступил «Предаторс» (3:4) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин отразил 26 бросков из 30. В третьем периоде клуб из Теннесси сравнял счет на 59:22 и забросил победную шайбу на 59:38 (отличился Яков Тренин).

пропустил 4+ шайбы за матч в 6-й раз в этом сезоне. В 15 играх у него 10 побед и 5 поражений при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08.