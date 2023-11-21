Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне – забил «Флориде» с острого угла и реализовал буллит. У него 6+9 в 15 играх

Теги Флорида Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне в матче с «Флоридой».

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:5) и был признан 2-й звездой. 

В первом периоде он пробил Сергея Бобровского броском с острого угла, а во втором реализовал штрафной бросок (его статистика за карьеру по назначенным в ходе матча буллитам – 3 из 7). 

В активе 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» стало 15 (6+9) очков в 15 играх сезона. 

3 комментария

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Кино Музыка
Пара удачных игр и включится в гонку. Только где их взять, вопрос.
+3
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АРХАТ
Надо добавлять, а то пока идёт по графику худшего сезона в карьере - в дебютном было 48 в 45.
+2
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Splin
Набирает обороты, после засухи
+1
0
+1
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