Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне – забил «Флориде» с острого угла и реализовал буллит. У него 6+9 в 15 играх
Коннор Макдэвид сделал 1-й дубль в сезоне в матче с «Флоридой».
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:5) и был признан 2-й звездой.
В первом периоде он пробил Сергея Бобровского броском с острого угла, а во втором реализовал штрафной бросок (его статистика за карьеру по назначенным в ходе матча буллитам – 3 из 7).
В активе 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» стало 15 (6+9) очков в 15 играх сезона.
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