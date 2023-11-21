Браташ о 3:1 с Минском: «Главный творец победы — наш гендиректор. Все его указания выполнили и большое ему спасибо за публичную критику»

Олег Браташ подвел итоги матча с минским «Динамо» (3:1).

«Мы сегодня смогли найти пути к победе, чему очень рады. Считаю, что главный творец сегодняшней победы — это наш генеральный директор, который после прошлого матча публично выразил недовольство игрой команды и результатом. Конкретно указал, над чем нам нужно поработать, над большинством. Считаю, что это принесло…

Не знаю насчет содержания игры, но результатом, надеюсь, директор остался доволен. И в большинстве мы забили. То есть все указания руководителя выполнили и большое ему спасибо за публичную критику своей команды.

Мы не хотели откатываться в третьем периоде, настраивали команду продолжать атаковать, играть на встречных курсах, но исключить определённые риски. Просто мы пропустили гол совсем ненужный. Если бы не эта шайба, возможно, ваши и наши мечты бы сбылись», – сказал главный тренер «Лады».