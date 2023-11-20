Грицюк не играл во 2-м и 3-м периодах матча с ЦСКА. Форвард СКА провел на льду 2:57
Арсений Грицюк не играл в двух периодах игры против ЦСКА.
СКА обыграл ЦСКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербургского клуба Арсений Грицюк, который ранее пропустил четыре игры команды и был заявлен на матч с ЦСКА в четвертом звене, не выходил на лед во втором и третьем периодах.
Форвард сыграл пять смен в первом периоде – 2 минуты и 57 секунд – и после этого не появлялся на льду.
Меньше в составе питерцев сыграл только нападающий Илья Федотов – он провел только одну смену, составившую 35 секунд игрового времени.
Николай Поляков, который был заявлен в одном звене с Грицюком, сыграл 16 минут и 44 секунды. Еще один игрок этого сочетания Захар Бардаков – 14 минут и 30 секунд.
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