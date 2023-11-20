Грицюк не играл во 2-м и 3-м периодах матча с ЦСКА. Форвард СКА провел на льду 2:57

Теги ЦСКА СКА КХЛ Арсений Грицюк Захар Бардаков Илья Федотов Николай Поляков Хоккей

Арсений Грицюк не играл в двух периодах игры против ЦСКА.

СКА обыграл ЦСКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербургского клуба Арсений Грицюк, который ранее пропустил четыре игры команды и был заявлен на матч с ЦСКА в четвертом звене, не выходил на лед во втором и третьем периодах.

Форвард сыграл пять смен в первом периоде – 2 минуты и 57 секунд – и после этого не появлялся на льду.

Меньше в составе питерцев сыграл только нападающий Илья Федотов – он провел только одну смену, составившую 35 секунд игрового времени.

Николай Поляков, который был заявлен в одном звене с Грицюком, сыграл 16 минут и 44 секунды. Еще один игрок этого сочетания Захар Бардаков – 14 минут и 30 секунд.

8 комментариев

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Павел Очнев
А так рвался в Питер...теперь даже в состав не попадает...хотя денежки то капают ))
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Nick Crosier
С Ротенбергом СКА ждет лишь уныние,насмешки и тонны таблеток от сердца.
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pizzatcarizza
Театрал привык наблюдать за спектаклем, а не участвовать в нем )))
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Максим Столбов
А ведь мог бы в Авангарде сверкать, но выбрал моральные унижения от великого тренера.
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Tosha NeoN
Ответ Дмитрий9779
Так его врач в раздевалку уводил в первом периоде,он травму получил,он на скамейке и не появлялся больше,к чему эта новость?Здоровья Арсению!
говорят он срать уходил, а человек нес пачку бумаги
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Дмитрий9779
Так его врач в раздевалку уводил в первом периоде,он травму получил,он на скамейке и не появлялся больше,к чему эта новость?Здоровья Арсению!
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Machine Head
Грицюк идиот ! В Авангарде играл бы в 1/2 звене . Но любовь к театрам и музеям Санкт -Петербурга была сильнее .
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