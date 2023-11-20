Малкин вышел на чистое 3-е место среди россиян в НХЛ по голам в пустые ворота (24), обогнав Ковальчука. Больше – у Овечкина и Буре
Евгений Малкин делит 19-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота – 24.
Форвард «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:0).
Гол в пустые ворота стал для него первым в сезоне и 24-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (из 480 всего, 5%).
Малкин делит 19-е место в истории по этому показателю с Китом Ткачаком и Джоном Таваресом («Торонто»). На 18-м месте идет Марк Мессье (25).
Рекорд лиги по числу шайб в пустые ворота делят Уэйн Гретцки и Александр Овечкин («Вашингтон») – по 56.
Среди россиян в истории НХЛ Евгений вышел на чистое 3-е место, обогнав Илью Ковальчука (23). Он уступает лишь Овечкину и Павлу Буре (28).
интересно Буре так мало играл и так много в пустые)