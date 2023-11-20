Малкин вышел на чистое 3-е место среди россиян в НХЛ по голам в пустые ворота (24), обогнав Ковальчука. Больше – у Овечкина и Буре

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Кит Ткачак НХЛ Павел Буре Джон Таварес Хоккей

Евгений Малкин делит 19-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота – 24.

Форвард «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:0). 

Гол в пустые ворота стал для него первым в сезоне и 24-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (из 480 всего, 5%). 

Малкин делит 19-е место в истории по этому показателю с Китом Ткачаком и Джоном Таваресом («Торонто»). На 18-м месте идет Марк Мессье (25). 

Рекорд лиги по числу шайб в пустые ворота делят Уэйн Гретцки и Александр Овечкин («Вашингтон») – по 56. 

Среди россиян в истории НХЛ Евгений вышел на чистое 3-е место, обогнав Илью Ковальчука (23). Он уступает лишь Овечкину и Павлу Буре (28). 

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2 комментария

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Дима Миронов
так много внимания в этом сезоне,шайбам в пустые)
интересно Буре так мало играл и так много в пустые)
+3
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+3
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