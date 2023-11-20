Нюландер с 17-м подряд матчем с очками, Неделькович с шатаутом и Далин с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Вильям Нюландер, Алекс Неделькович и Расмус Далин – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 3 (1+2) очками в матче с «Чикаго» (3:2). Швед вышел на 6-е место по очкам и голам в истории клуба среди защитников.
Вторая звезда – вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович с шатаутом против «Вегаса» (3:0). Американец, на днях забросивший шайбу в матче АХЛ, отразил 38 бросков.
Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 2 (1+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3 ОТ). Швед продлил серию игр с очками со старта сезона до 17.
😇 Что вытворяет Нюландер! Его победный гол в овертайме – невероятный слалом
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