Нюландер с 17-м подряд матчем с очками, Неделькович с шатаутом и Далин с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Баффало Торонто НХЛ Вильям Нюландер Алекс Неделькович Расмус Далин Хоккей

Вильям Нюландер, Алекс Неделькович и Расмус Далин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 3 (1+2) очками в матче с «Чикаго» (3:2). Швед вышел на 6-е место по очкам и голам в истории клуба среди защитников. 

Вторая звезда – вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович с шатаутом против «Вегаса» (3:0). Американец, на днях забросивший шайбу в матче АХЛ, отразил 38 бросков. 

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 2 (1+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3 ОТ). Швед продлил серию игр с очками со старта сезона до 17. 

😇 Что вытворяет Нюландер! Его победный гол в овертайме – невероятный слалом

2 комментария

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легкость бытия
Нюландер - красавчик. В овертайме сам прошел пол-площадки и разобрался с воротчиком
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KirGre
Лучший игрок в лиге прямо сейчас, ну и Хлеб наверное !!!
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