Алекс Неделькович сделал 1-й шатаут за «Питтсбург», отразив 38 бросков «Вегаса».

27-летний вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата между «Пингвинс» и «Голден Найтс» (3:0).

Американец провел 3-ю игру в сезоне и первую – после восстановления от травмы. Матч на ноль стал для него 8-м за карьеру в лиге.

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ. Он 1-й голкипер в истории лиги с 2 голами за карьеру