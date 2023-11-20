Неделькович сделал 1-й шатаут за «Питтсбург», отразив 38 бросков «Вегаса»

Теги Питтсбург НХЛ Вегас Алекс Неделькович Хоккей

Алекс Неделькович сделал 1-й шатаут за «Питтсбург», отразив 38 бросков «Вегаса».

27-летний вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Голден Найтс» (3:0). 

Американец провел 3-ю игру в сезоне и первую – после восстановления от травмы. Матч на ноль стал для него 8-м за карьеру в лиге. 

Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ. Он 1-й голкипер в истории лиги с 2 голами за карьеру

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1 комментарий

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Aks8888
хорошая неделя,Недельковича...Гол ща фарм и сухарь за основу) поперло так поперло))
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