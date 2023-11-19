Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 28 очков у каждого. Кучеров и Пастрняк набрали по 27

Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Хоккеисты « » набрали по 1 очку в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (3:4).

и забросили по шайбе (гол нападающего был засчитан после видеопросмотра, определившего, что шайба пересекла линию ворот), а Петтерссон отметился результативной передачей.

Таким образом, трио из «Кэнакс» вновь делит первое место в гонке бомбардиров. Все игроки набрали по 28 очков.

За ними следуют форварды (« ») и Давид Пастрняк («Бостон») – у них по 27 баллов.