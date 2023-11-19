Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 28 очков у каждого. Кучеров и Пастрняк набрали по 27

Теги Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Хоккеисты «Ванкувера» набрали по 1 очку в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (3:4). 

Миллер и Хьюз забросили по шайбе (гол нападающего был засчитан после видеопросмотра, определившего, что шайба пересекла линию ворот), а Петтерссон отметился результативной передачей. 

Таким образом, трио из «Кэнакс» вновь делит первое место в гонке бомбардиров. Все игроки набрали по 28 очков. 

За ними следуют форварды Никита КучеровТампа») и Давид Пастрняк («Бостон») – у них по 27 баллов. 

4 комментария

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Комнатный олень
Конор и Немец отсутствуют,до старта никто не ожидал подобного...
+7
0
+7
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Валерий Колчанов
Ответ Вадим Сидоров
Бобби Орр мальца принапрягся - ведь он единственный в истории защ бравший Арт Росса:)
А там еще Макар неподалеку, страхует Хьюза
+3
0
+3
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Вадим Сидоров
Бобби Орр мальца принапрягся - ведь он единственный в истории защ бравший Арт Росса:)
+2
0
+2
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Dimash Balatayev
Примерно также, как незасчитанная шайба Дакс вчера
0
0
0
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