Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 28 очков у каждого. Кучеров и Пастрняк набрали по 27
Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.
Хоккеисты «Ванкувера» набрали по 1 очку в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (3:4).
Миллер и Хьюз забросили по шайбе (гол нападающего был засчитан после видеопросмотра, определившего, что шайба пересекла линию ворот), а Петтерссон отметился результативной передачей.
Таким образом, трио из «Кэнакс» вновь делит первое место в гонке бомбардиров. Все игроки набрали по 28 очков.
За ними следуют форварды Никита Кучеров («Тампа») и Давид Пастрняк («Бостон») – у них по 27 баллов.
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