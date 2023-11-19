Андрей Свечников против «Питтсбурга»: 9-й матч без голов, 1 бросок и 6 хитов за 15:21. У него 0+5 и 14 минут штрафа в сезоне

Андрей Свечников остался без голов в первых 9 матчах сезона НХЛ.

Форвард «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (4:2).

В активе россиянина 5 (0+5) баллов в 9 играх при полезности «минус 1» и 14 минутах штрафа.

Сегодня Свечников (15:21, 1:42 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 6 силовых приемов.

Также получил малый штраф за атаку вратаря и допустил 1 потерю.