Андрей Свечников против «Питтсбурга»: 9-й матч без голов, 1 бросок и 6 хитов за 15:21. У него 0+5 и 14 минут штрафа в сезоне
Андрей Свечников остался без голов в первых 9 матчах сезона НХЛ.
Форвард «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:2).
В активе россиянина 5 (0+5) баллов в 9 играх при полезности «минус 1» и 14 минутах штрафа.
Сегодня Свечников (15:21, 1:42 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 6 силовых приемов.
Также получил малый штраф за атаку вратаря и допустил 1 потерю.
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