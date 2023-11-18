Нюландер, Столарц и Хеллибак – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвал трех лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, одержавший 246-ю победу в НХЛ в матче с «Баффало» (3:2). Хеллибак вышел на 8-е место в истории лиги по победам среди американских вратарей.

Второй звездой признан голкипер «Флориды» Энтони Столарц, отразивший 34 броска в матче с «Анахаймом» (2:1).

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер, забивший гол и отдавший два асссиста в победном матче с «Детройтом» (3:2) и набравший очки во всех 16 матчах на старте сезона.