Нюландер, Столарц и Хеллибак – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Флорида НХЛ Виннипег Вильям Нюландер Энтони Столарц Коннор Хеллибак Хоккей

НХЛ назвал трех лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, одержавший 246-ю победу в НХЛ в матче с «Баффало» (3:2). Хеллибак вышел на 8-е место в истории лиги по победам среди американских вратарей.

Второй звездой признан голкипер «Флориды» Энтони Столарц, отразивший 34 броска в матче с «Анахаймом» (2:1).

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер, забивший гол и отдавший два асссиста в победном матче с «Детройтом» (3:2) и набравший очки во всех 16 матчах на старте сезона.

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1 комментарий

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alexeysizov
Хеллебайк 😳
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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