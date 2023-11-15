Аркадий Шестаков о словах Назарова про футбол: «Они локтями друг друга бьют, бутсами пинают. Это контактный спорт, борьба есть, много километров наматывают»

Аркадий Шестаков высказался о сравнениях футбола с хоккеем.

– сказал, что хоккей – более мужской вид спорта, чем футбол. Твое мнение?

– Давайте смотреть с философской точки зрения. Со стороны кажется, как будто да. Но так как я не играл в футбол, точно не могу сказать.

Может быть, если ты попадешь в эту атмосферу и обстановку игры, они там локтями друг друга бьют, бутсами пинают.

Все равно это командный и профессиональный вид спорта. Думаю, и достаточно контактный. Поэтому скорее борьба у них присутствует. А какая борьба и как она ведется – я тонкостей не знаю.

– А легенда футбольного «Спартака» Егор Титов заявил в интервью Metaratings: «Футбольный век очень маленький. В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках катаешься – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее». Что скажешь на этот счет?

– Один раз играли мы с нашим «Торпедо» играли в Усть-Каменогорске против местного клуба «Восток». В одном моменте соперник бежит с мячом по флангу, а я его пытаюсь догнать.

В итоге оказывается, что он с мячом бежит чуть ли не в три раза быстрее меня без мяча. Я тогда понял, что футболисты достаточно быстро бегают даже с мячом. Поэтому я думаю, они очень много наматывают километров, им достаточно тяжело.

– Тоже лошадиный спорт?

– Лошадиный спорт, да. Потому что я, как бы сильно ни старался, не смог его догнать, вообще не реально было, – сказал нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков.

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

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