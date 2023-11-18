«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на «Брата 2». Командами руководят двоюродные братья Заварухины
«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на фильм «Брат 2».
«В чем сила, брат? Двоюродный Брат 2 на Арене уже сегодня», – говорится в соцсетях челябинцев.
Главными тренерами команд являются двоюродные братья – Алексей Заварухин («Трактор») и Николай Заварухин («Автомобилист»).
Сегодня команды сыграют в Челябинске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало матча – в 14:30
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