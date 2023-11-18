«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на «Брата 2». Командами руководят двоюродные братья Заварухины

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин Алексей Заварухин КХЛ кино Хоккей

«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на фильм «Брат 2».

«В чем сила, брат? Двоюродный Брат 2 на Арене уже сегодня», – говорится в соцсетях челябинцев. 

Главными тренерами команд являются двоюродные братья – Алексей ЗаварухинТрактор») и Николай ЗаварухинАвтомобилист»). 

Сегодня команды сыграют в Челябинске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало матча – в 14:30 

5 комментариев

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mifdamir@icloud.com
Сила - в правде.Узнаем после матча.Команды на данный момент равные по силам.Пусть рассудит лед.
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Огюст
Интересно подметили ! Вот и посмотрим братья , кто из вас с вашей командой круче будет и победит!
+1
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taekwon74
Офигенно !!!!!
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0
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taekwon74
Офигенно !!!!!
0
0
0
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