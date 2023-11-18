«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на «Брата 2». Командами руководят двоюродные братья Заварухины

«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на фильм «Брат 2».

«В чем сила, брат? Двоюродный Брат 2 на Арене уже сегодня», – говорится в соцсетях челябинцев.

Главными тренерами команд являются двоюродные братья – (« ») и (« »).

Сегодня команды сыграют в Челябинске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало матча – в 14:30