Тренер «Коламбуса» оставил Годро на скамейке в последние 16 минут матча с «Вашингтоном»: «Чувствовал, что его нет на льду. Мне это не понравилось»

Тренер «Коламбуса» не выпускал Годро в последние 16 минут матча с «Вашингтоном».

Форвард «Блю Джекетс» провел только 2 смены в 3-м периоде игры с «Кэпиталс» (1:2) в регулярном чемпионате .

Главный тренер команды Паскаль Венсан оставил его на скамейке после второй смены, завершившейся за 16:07 до сирены.

«Я тренирую команду. Ребята, которые хотят играть, будут играть. Игровое время зарабатывается. Когда игра начинается, речь идет не об именах, а о том, кто может дать нам шанс на победу.

Мы знаем, что Джонни может изменить ситуацию, когда он вовлечен в игру. Сегодня вечером я чувствовал, что его нет на льду.

Неважно, кто ты. Речь идет о команде. Мне это не понравилось», – сказал Венсан после матча.

В активе 30-летнего нападающего 5 (1+4) очков в 11 играх сезона.