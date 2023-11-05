Тренер «Коламбуса» оставил Годро на скамейке в последние 16 минут матча с «Вашингтоном»: «Чувствовал, что его нет на льду. Мне это не понравилось»

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Джонни Годро Хоккей

Тренер «Коламбуса» не выпускал Годро в последние 16 минут матча с «Вашингтоном».

Форвард «Блю Джекетс» Джонни Годро провел только 2 смены в 3-м периоде игры с «Кэпиталс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер команды Паскаль Венсан оставил его на скамейке после второй смены, завершившейся за 16:07 до сирены. 

«Я тренирую команду. Ребята, которые хотят играть, будут играть. Игровое время зарабатывается. Когда игра начинается, речь идет не об именах, а о том, кто может дать нам шанс на победу. 

Мы знаем, что Джонни может изменить ситуацию, когда он вовлечен в игру. Сегодня вечером я чувствовал, что его нет на льду.

Неважно, кто ты. Речь идет о команде. Мне это не понравилось», – сказал Венсан после матча. 

В активе 30-летнего нападающего 5 (1+4) очков в 11 играх сезона. 

 

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