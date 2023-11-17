Кравец про 2:1 с «Адмиралом»: «Бывают такие игры, не идет шайба в ворота. Значит, не так хотели, как всегда. Вратаря большая заслуга тоже»

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 Б).

«Как мы и предполагали, игра получилась сложной, хотя в целом ребята отыграли достаточно хорошо. Большую часть времени провели в чужой зоне, много моментов, большинство не реализовали.

Ну бывают такие игры, не идет она в ворота. Значит, не так хотели, как всегда. С другой стороны – дотерпели, сравняли счет и затем в овертайме пытались вырвать победу сразу, но выиграли по буллитам. Такая сегодня победа.

Сделали из Сергея Иванова Третьяка? Я думаю, вратаря большая заслуга тоже, не просто же он так в воротах играет. Много хороших сейвов, уверенно отыграл, где-то повезло. Все вместе, значит, человек очень не хотел проиграть «Авангарду», – сказал главный тренер «Авангарда».