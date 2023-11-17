19-летний вратарь «Адмирала» Иванов отразил 47 бросков в матче с «Авангардом»

Вратарь «Адмирала» отразил 47 бросков в матче с «Авангардом».

Основное время матча завершилось вничью 1:1. 19-летний вратарь «Адмирала» Сергей Иванов сделал 47 сэйвов, отразив 97,9% бросков по воротам. Тем не менее «Адмирал» уступил по буллитам.

Всего в этом сезоне Иванов провел 11 матчей за «Адмирал», отразив в среднем 91,9% бросков. Напомним, Иванов перешел в «Адмирал» из СКА в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова.