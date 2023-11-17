19-летний вратарь «Адмирала» Иванов отразил 47 бросков в матче с «Авангардом»

Теги Авангард КХЛ Адмирал Сергей Иванов Хоккей

Вратарь «Адмирала» отразил 47 бросков в матче с «Авангардом».

Основное время матча завершилось вничью 1:1. 19-летний вратарь «Адмирала» Сергей Иванов сделал 47 сэйвов, отразив 97,9% бросков по воротам. Тем не менее «Адмирал» уступил по буллитам.

Всего в этом сезоне Иванов провел 11 матчей за «Адмирал», отразив в среднем 91,9% бросков. Напомним, Иванов перешел в «Адмирал» из СКА в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова.

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3 комментария

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omsk1716
Еще одно доказательство что этот тренер гений. После него все игроки выходят на новый уровень !)))
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Огюст
Хорошо ,надёжно , уверенно сегодня отыграл в воротах у Адмирала Иванов -молодчик !
+1
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GoodZilla
Ответ omsk1716
Еще одно доказательство что этот тренер гений. После него все игроки выходят на новый уровень !)))
Но при нем - гаснут...
+1
-1
0
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