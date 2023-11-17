Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх. Форвард «Флориды» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом, Коннором и Босером

Сэм Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:2).

В активе 28-летнего канадца стало 13 шайб в 16 играх при 24 очках.

Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардами (« », 13 шайб в 15 играх), (« », 13 в 15) и Броком Босером (« », 13 в 17).