Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх. Форвард «Флориды» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом, Коннором и Босером

Теги рейтинги Торонто Флорида Ванкувер НХЛ Виннипег Сэм Райнхарт Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Сэм Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:2). 

В активе 28-летнего канадца стало 13 шайб в 16 играх при 24 очках. 

Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардами Остоном МэттьюсомТоронто», 13 шайб в 15 играх), Кайлом КонноромВиннипег», 13 в 15) и Броком Босером («Ванкувер», 13 в 17).

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