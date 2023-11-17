Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх. Форвард «Флориды» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом, Коннором и Босером
Сэм Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:2).
В активе 28-летнего канадца стало 13 шайб в 16 играх при 24 очках.
Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардами Остоном Мэттьюсом («Торонто», 13 шайб в 15 играх), Кайлом Коннором («Виннипег», 13 в 15) и Броком Босером («Ванкувер», 13 в 17).
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