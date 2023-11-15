Коннор догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ после дубля в матче с «Нью-Джерси». У обоих лидеров по 13 шайб в 15 играх

Кайл Коннор догнал Остона Мэттьюса в гонке снайперов – у обоих по 13 шайб.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

В активе 26-летнего американца стало 20 (13+7) очков в 15 играх сезона.

Он догнал из «Торонто» (13 шайб в 15 матчах) в гонке снайперов и делит с ним лидерство. Третьим идет форвард «Ванкувера» с 12 шайбами в 15 играх.