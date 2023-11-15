Коннор догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ после дубля в матче с «Нью-Джерси». У обоих лидеров по 13 шайб в 15 играх

Теги рейтинги Нью-Джерси НХЛ Виннипег Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Кайл Коннор догнал Остона Мэттьюса в гонке снайперов – у обоих по 13 шайб.

Форвард «Виннипега» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3). 

В активе 26-летнего американца стало 20 (13+7) очков в 15 играх сезона. 

Он догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» (13 шайб в 15 матчах) в гонке снайперов и делит с ним лидерство. Третьим идет форвард «Ванкувера» Брок Босер с 12 шайбами в 15 играх.

4 комментария

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Einfach Safari
самый недооценённый снайпер НХЛ
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Кино Музыка
Что-то серьезное в этом году у снайперов. Может приблизятся наконец к прежним рекордам за сезон.
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Radik_2.0
Ответ Einfach Safari
самый недооценённый снайпер НХЛ
недооцененный кем? по моему все в курсе что почти каждый сезон около 40 голов забивает
+1
0
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