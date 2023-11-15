Коннор догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ после дубля в матче с «Нью-Джерси». У обоих лидеров по 13 шайб в 15 играх
Кайл Коннор догнал Остона Мэттьюса в гонке снайперов – у обоих по 13 шайб.
Форвард «Виннипега» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3).
В активе 26-летнего американца стало 20 (13+7) очков в 15 играх сезона.
Он догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» (13 шайб в 15 матчах) в гонке снайперов и делит с ним лидерство. Третьим идет форвард «Ванкувера» Брок Босер с 12 шайбами в 15 играх.
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