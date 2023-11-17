Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем». У него 4+2 в 17 играх сезона
Иван Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем».
Форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:5).
В активе россиянина 6 (4+2) очков в 17 играх сезона.
Сегодня Барбашев (13:19, 1:11 – в большинстве, «+1») отметился 2 силовыми приемами и 1 перехватом.
Набранное очко стало для Ивана юбилейным – 200-м в лиге в рамках регулярок (за 450 матчей, 88+112).
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