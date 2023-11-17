Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем». У него 4+2 в 17 играх сезона

Иван Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем».

Форвард « » ассистировал Джонатану Маршессо в игре регулярного чемпионата с «Канадиенс» (6:5).

В активе россиянина 6 (4+2) очков в 17 играх сезона.

Сегодня Барбашев (13:19, 1:11 – в большинстве, «+1») отметился 2 силовыми приемами и 1 перехватом.

Набранное очко стало для Ивана юбилейным – 200-м в лиге в рамках регулярок (за 450 матчей, 88+112).