Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем». У него 4+2 в 17 играх сезона

Теги Монреаль НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 200-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче с «Монреалем».

Форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:5). 

В активе россиянина 6 (4+2) очков в 17 играх сезона. 

Сегодня Барбашев (13:19, 1:11 – в большинстве, «+1») отметился 2 силовыми приемами и 1 перехватом. 

Набранное очко стало для Ивана юбилейным – 200-м в лиге в рамках регулярок (за 450 матчей, 88+112). 

3 комментария

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Пинающий Достоинства
Давай, Айван, 100 шайба не за горами
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Пинающий Достоинства
Давай, Айван, 100 шайба не за горами
0
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Дмитрий Травницкий
Ответ Пинающий Достоинства
Давай, Айван, 100 шайба не за горами
но не в этом году, а месяца через два
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