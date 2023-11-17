Никитин о 5:4 с «Куньлунем»: «Постоянно догоняли, забили, когда нужно. Парни – молодчики»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:4).

«Думаю, болельщикам игра понравилась. Парни – молодчики. Постоянно догоняли, забили, когда нужно. Есть вещи, которые нужны убрать. Например, пятиминутное удаление – должно было быть преимущество. Но мы правильно по итогу среагировали.

Были неточности в завершении атаки, в пасах. Возможно, это связано с акклиматизацией, все-таки с Востока вернулись. Где-то не хватало нас в нюансах. Хотя эта проблема нас преследует не только в этом матче. Работаем над этим, очень много внимания обращаем. Но пока решение приходит не так быстро, как хотелось бы.

Вбрасывания? Соперник был хорош. Мы сказали, что есть вещи, которым нужно учиться у соперника. Посмотрите, как они сыграли концовку, создали из ничего моменты», – сказал главный тренер « ».