Титов о хоккейном «Спартаке»: «Сравнил бы с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Есть стиль, команда играет с позиции силы – этого не было раньше»
Егор Титов поделился эмоциями от игры ХК «Спартак».
Бывший полузащитник футбольного клуба красно-белых посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» (6:2).
Команда тренера Алексея Жамнова находится на первом месте в таблице Западной конференции.
– Удастся ли побороться «Спартаку» за Кубок Гагарина?
– Нужно идти от матча к матчу. Аппетит приходит во время игры, и хочется верить, что у этой команды с аппетитом все в порядке.
Но впереди серьезная проверка – шесть гостевых матчей, в том числе со СКА, «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».
Но самое главное, чтобы травмы не получили спартаковские игроки. Морозов ушел со льда досрочно, пусть у него все будет хорошо со здоровьем.
– Можно ли сравнить «Спартак» с командой прошлых лет?
– Этот «Спартак» я был сравнил с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Скрещивания, стеночки, игра в одно касание радуют.
У команды есть свой узнаваемый стиль, который нельзя ни с кем перепутать.
Команда играет с позиции силы, а этого раньше не было, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Не созон, а праздник!
Спасибо тренеру и игрокам за яркие матчи и эмоции.
ШоуМастГоОн! Вперед Спартак !!! 🔴⚪