Титов о хоккейном «Спартаке»: «Сравнил бы с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Есть стиль, команда играет с позиции силы – этого не было раньше»

Егор Титов поделился эмоциями от игры ХК «Спартак».

Бывший полузащитник футбольного клуба красно-белых посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» (6:2).

Команда тренера Алексея Жамнова находится на первом месте в таблице Западной конференции.

– Удастся ли побороться «Спартаку» за Кубок Гагарина?

– Нужно идти от матча к матчу. Аппетит приходит во время игры, и хочется верить, что у этой команды с аппетитом все в порядке.

Но впереди серьезная проверка – шесть гостевых матчей, в том числе со СКА, «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

Но самое главное, чтобы травмы не получили спартаковские игроки. Морозов ушел со льда досрочно, пусть у него все будет хорошо со здоровьем.

– Можно ли сравнить «Спартак» с командой прошлых лет?

– Этот «Спартак» я был сравнил с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Скрещивания, стеночки, игра в одно касание радуют.

У команды есть свой узнаваемый стиль, который нельзя ни с кем перепутать.

Команда играет с позиции силы, а этого раньше не было, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

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