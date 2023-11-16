Титов о хоккейном «Спартаке»: «Сравнил бы с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Есть стиль, команда играет с позиции силы – этого не было раньше»

Теги Спартак Егор Титов Спартак КХЛ Матч ТВ Хоккей

Егор Титов поделился эмоциями от игры ХК «Спартак».

Бывший полузащитник футбольного клуба красно-белых посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» (6:2).

Команда тренера Алексея Жамнова находится на первом месте в таблице Западной конференции.

– Удастся ли побороться «Спартаку» за Кубок Гагарина?

– Нужно идти от матча к матчу. Аппетит приходит во время игры, и хочется верить, что у этой команды с аппетитом все в порядке.

Но впереди серьезная проверка – шесть гостевых матчей, в том числе со СКА, «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

Но самое главное, чтобы травмы не получили спартаковские игроки. Морозов ушел со льда досрочно, пусть у него все будет хорошо со здоровьем.

– Можно ли сравнить «Спартак» с командой прошлых лет?

– Этот «Спартак» я был сравнил с великолепным «Спартаком» начала 90‑х. Скрещивания, стеночки, игра в одно касание радуют.

У команды есть свой узнаваемый стиль, который нельзя ни с кем перепутать.

Команда играет с позиции силы, а этого раньше не было, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

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9 комментариев

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Konstantin Zorin
Скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее. Загадывать страшно, потому что так долго ждём от хоккейного Спартака трофеев.
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Uriah Heep
Конечно, в ПО будет другая игра. «Спартак» показывает грамотный хоккей. Главное - не растерять то, что есть, а прибавить, полагаю, сможем.
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Павел Ермаков
В кои веки дождались позитива в хоккее.Дай бог всем здоровья и удачи!Народ плюнул на футбол.И на хоккей ломится.
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hitdinamit
С позиции какой силы?? Посмотрите 2 периода против Динамо
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Sectarian13
да красиво играют Спартаковцы.
Не созон, а праздник!
Спасибо тренеру и игрокам за яркие матчи и эмоции.
ШоуМастГоОн! Вперед Спартак !!! 🔴⚪
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Docentr9
Ответ Geo07
Стиль стилем, а главное - пришедшие денежки и админресурс Тимченко.. Что говорите? Это другое?.. =)))
Питерские привыкли, что все деньги и админресурс только у вас?)
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