Козлов про 2:6 от «Спартака»: «Не сказал бы, что счет характеризует матч. «Салават» допустил несвойственные ошибки – много брака, не должны так играть»

Виктор Козлов считает, что счет игры со «Спартаком» не характеризует ход матча.

« » проиграл со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата .

– Не совсем то начало и настрой, с которым мы должны были выходить на « ».

Допустили несвойственные нам ошибки, а «Спартак» реализовал практически два первых момента.

Начинать с ними с 0:2 – это такая фора, которая не должна быть в матче против лидера. Была возможность вернуться, когда в меньшинстве Дроздов выходил. Забей и было бы 3:3.

Дальше я уже начал рисковать, снимать вратаря, чем воспользовался «Спартак». Счет, конечно, 2:6, но я бы не сказал, что он характеризует матч.

У нас тоже были моменты, возможности вернуться в игру и забить. Был не наш день.

– За счет чего планировали обыграть «Спартак»?

– Так, как мы играли начало третьего периода. То же самое были отрезки во втором.

Отрезками играли хорошо. Но для победы над «Спартаком» так нужно играть все 60 минут.

– Что произошло с концентрацией команды, и как вы реагировали на ошибки?

– Согласен, ошибки были несвойственные. Но как можно на них реагировать.

Видно было, что ребята стараются. Но то шайба прилетит. Много было брака. Мы так не должны были играть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .