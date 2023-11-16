Козлов про 2:6 от «Спартака»: «Не сказал бы, что счет характеризует матч. «Салават» допустил несвойственные ошибки – много брака, не должны так играть»

Теги Салават Юлаев Спартак Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов считает, что счет игры со «Спартаком» не характеризует ход матча.

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не совсем то начало и настрой, с которым мы должны были выходить на «Спартак».

Допустили несвойственные нам ошибки, а «Спартак» реализовал практически два первых момента.

Начинать с ними с 0:2 – это такая фора, которая не должна быть в матче против лидера. Была возможность вернуться, когда в меньшинстве Дроздов выходил. Забей и было бы 3:3.

Дальше я уже начал рисковать, снимать вратаря, чем воспользовался «Спартак». Счет, конечно, 2:6, но я бы не сказал, что он характеризует матч.

У нас тоже были моменты, возможности вернуться в игру и забить. Был не наш день.

– За счет чего планировали обыграть «Спартак»?

– Так, как мы играли начало третьего периода. То же самое были отрезки во втором.

Отрезками играли хорошо. Но для победы над «Спартаком» так нужно играть все 60 минут.

– Что произошло с концентрацией команды, и как вы реагировали на ошибки?

– Согласен, ошибки были несвойственные. Но как можно на них реагировать.

Видно было, что ребята стараются. Но то шайба прилетит. Много было брака. Мы так не должны были играть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

4 комментария

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Антон Третьяков
боремся с трактором за 6 место, то ли трактор так хорош то ли мы
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borman usinsk
Что и требовалось доказать. Впечатлило как игроки Спартака забивают при выходе на вратаря. Как будто один и тот же игрок исполняет трюк Хотя игроки разные. Значит этот элемент наигрывается на тренировках. Блестящая тренерская работа. Салават, как и говорил в конце прошлого и начале этого сезона, ждёт вылет после первого раунда ПО. Это плата за обучение Козлова. Надеюсь хотя бы после окончания сезона будут сделаны правильные выводы. А не то что говорит Баширов
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Caniball
Ответ Антон Третьяков
боремся с трактором за 6 место, то ли трактор так хорош то ли мы
Так у вас и платежки одинаковые.
Да и набор специалистов в целом тоже.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Антон Третьяков
боремся с трактором за 6 место, то ли трактор так хорош то ли мы
Удачи СЮ!(бол.Спартака
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