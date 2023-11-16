Ротенберг о победе над «Северсталью»: «Качество льда – очень хороший уровень, это вносит вклад в качество хоккея. По удалениям вопросов нет – все было честно»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о хорошем качестве льда после игры против «Северстали».

СКА победил со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Интересный матч. Хочу отметить соперника – «Северсталь» показала очень интересный, современный хоккей.

Они стараются играть с шайбой, с ними интересно соперничать. Думаю, такой хоккей нравится всем болельщикам.

Наши ребята – молодцы, выполнили установку. Хочу еще раз отметить качество льда – очень хороший уровень. Это вносит вклад в качество хоккея обеих команд.

Мы увидели яркую игру, обе команды создали много голевых моментов, были полные трибуны. Хочу отметить болельщиков, которые пришли.

Наших болельщиков из Санкт-Петербурга тоже было много – полная гостевая трибуна. Огромная благодарность всем. Продолжаем работать дальше. У нас следующая игра – самая важная.

– У обеих команд было очень много удалений. Насколько довольны дисциплиной?

– Скажем так – обе команды старались играть клюшкой в стык.

Где-то ребята не успевали и у нас, и у «Северстали». Это такой технический брак, а не умышленные удаления.

Надо добавить ногами и выбить шайбу. Не совать клюшку в ноги. Будем отрабатывать эти моменты на тренировках. Думаю, соперник этому тоже уделит много внимания.

Главное, что все было честно. Никаких вопросов по этим удалениям нет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

4 комментария

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Maksmen1995
Выиграли - хороший лёд, жалоб на судейство нет.
Проиграли - плохой лёд, плохое судейство, самолётные ноги..
+15
-2
+13
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Тёма Тёма
Ну, за систему! (голосом Булдакова) 😂
+6
0
+6
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Russ Ivan
Ой, ладно нам тут тереть, соседи Ска из Череповца увы и давно-безнадёжно стали стабильным поставщиком игроков и очков для Питера. При Сергее Михайловиче Михалёве в Череповце был сильный и независимый коллектив, а сейчас так, проходной двор к сожалению...
+3
-2
+1
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Stan Giroux
Ответ Maksmen1995
Выиграли - хороший лёд, жалоб на судейство нет. Проиграли - плохой лёд, плохое судейство, самолётные ноги..
Народ все видит
0
0
0
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