Ротенберг о победе над «Северсталью»: «Качество льда – очень хороший уровень, это вносит вклад в качество хоккея. По удалениям вопросов нет – все было честно»
Роман Ротенберг заявил о хорошем качестве льда после игры против «Северстали».
СКА победил со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Интересный матч. Хочу отметить соперника – «Северсталь» показала очень интересный, современный хоккей.
Они стараются играть с шайбой, с ними интересно соперничать. Думаю, такой хоккей нравится всем болельщикам.
Наши ребята – молодцы, выполнили установку. Хочу еще раз отметить качество льда – очень хороший уровень. Это вносит вклад в качество хоккея обеих команд.
Мы увидели яркую игру, обе команды создали много голевых моментов, были полные трибуны. Хочу отметить болельщиков, которые пришли.
Наших болельщиков из Санкт-Петербурга тоже было много – полная гостевая трибуна. Огромная благодарность всем. Продолжаем работать дальше. У нас следующая игра – самая важная.
– У обеих команд было очень много удалений. Насколько довольны дисциплиной?
– Скажем так – обе команды старались играть клюшкой в стык.
Где-то ребята не успевали и у нас, и у «Северстали». Это такой технический брак, а не умышленные удаления.
Надо добавить ногами и выбить шайбу. Не совать клюшку в ноги. Будем отрабатывать эти моменты на тренировках. Думаю, соперник этому тоже уделит много внимания.
Главное, что все было честно. Никаких вопросов по этим удалениям нет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Проиграли - плохой лёд, плохое судейство, самолётные ноги..