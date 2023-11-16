Грицюк не проходит в состав СКА три матча подряд. Перед этим сыграл 12:50 при «минус 1» против «Трактора»
Арсений Грицюк не прошел в состав СКА в третьем матче подряд.
СКА проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали».
Нападающий питерцев Арсений Грицюк не был включен в заявку команды на этот матч. Также форвард не принял участие в прошлом матче СКА, в котором клуб обыграл «Ак Барс» (4:2), а до этого не сыграл против «Нефтехимика» (4:2).
Перед этим хоккеист сыграл в матче против «Трактора» (4:3 ОТ), где не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и игровом времени 12:50.
В общей сложности серия форварда без набранных очков составляет три матча.
Всего Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.
КАРМА.......За Омск прилетает....
Наверное, это такой план, как не уехать в NHL. Скоро узнаем, что Грицюку будет полезно ещё несколько сезонов сыграть в КХЛ, чтобы состояться как игроку.
На пару с другим проспектом Дэвилз Бардаковым будут пытаться закрепиться в составе СКА.