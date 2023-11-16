Грицюк не проходит в состав СКА три матча подряд. Перед этим сыграл 12:50 при «минус 1» против «Трактора»

Арсений Грицюк не прошел в состав СКА в третьем матче подряд.

СКА проводит игру Фонбет чемпионата против «Северстали».

Нападающий питерцев не был включен в заявку команды на этот матч. Также форвард не принял участие в прошлом матче , в котором клуб обыграл «Ак Барс» (4:2), а до этого не сыграл против «Нефтехимика» (4:2).

Перед этим хоккеист сыграл в матче против «Трактора» (4:3 ОТ), где не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и игровом времени 12:50.

В общей сложности серия форварда без набранных очков составляет три матча.

Всего Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.