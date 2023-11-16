Грицюк не проходит в состав СКА три матча подряд. Перед этим сыграл 12:50 при «минус 1» против «Трактора»

Теги СКА КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк не прошел в состав СКА в третьем матче подряд.

СКА проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали».

Нападающий питерцев Арсений Грицюк не был включен в заявку команды на этот матч. Также форвард не принял участие в прошлом матче СКА, в котором клуб обыграл «Ак Барс» (4:2), а до этого не сыграл против «Нефтехимика» (4:2).

Перед этим хоккеист сыграл в матче против «Трактора» (4:3 ОТ), где не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» и игровом времени 12:50.

В общей сложности серия форварда без набранных очков составляет три матча.

Всего Грицюк набрал 12 (8+4) очков в 20 матчах чемпионата при полезности «минус 1» и среднем игровом времени 15:06.

16 комментариев

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Сергей Михалюк
Это карма за то что выкручивал руки клубу который из игрока МХЛ до вел его до национальной сборной. превратил в одну из главных звезд клуба.
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Bombanero
Ещё один выпускник школы подготовки молодых талантов им. Ротенберга. Кто следит, сколько пацанов уже бесполезно потратили время в лучшей системе мира?
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Олег
Теперь лавку будет полеровать до конца года.
КАРМА.......За Омск прилетает....
+6
-1
+5
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иваныч
вот тебе сеня и локоть
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Ilya Ilya
Третий матч. Против нефтехимика тоже не играл
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Веселый Адебайор
Надо выходить из системы
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Alexey Alexeev
Идеальный план перед поездкой в НХЛ.
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Огюст
Грицуку Главтренер Ска пожет купить билет на самолёт до Сочи , так как не вписывается в систему его игры !
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Hola Hola
Бабай недавно сказал, что Сеня очень счастлив в СКА. Не будем и мы переживать за Сеню.
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ros80
Ответ Веселый Адебайор
Надо выходить из системы
Да кому он нужен ,после одного приличного сезона зазвездился, перестал развиваться, Удивлюсь если он уровень ВХЛ потянет в нынешнем разобранном состоянии
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reddman
Мичков тоже не проходил, в Сочи будет отлично смотреться, а то они уже ниже СКА
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Mi4eL
пусть скажет спасибо своему барыге агенту.
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Sergey#46
Как там в первом звене СКА, Сеня?)
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Sever12
хорошо, что приехал.
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progexpnn1
Его агент Шуми Бабаев недавно заявил, что Грицюка все устраивает в СКА и он всем доволен...
Наверное, это такой план, как не уехать в NHL. Скоро узнаем, что Грицюку будет полезно ещё несколько сезонов сыграть в КХЛ, чтобы состояться как игроку.
На пару с другим проспектом Дэвилз Бардаковым будут пытаться закрепиться в составе СКА.
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Веселый Адебайор
Ответ ros80
Да кому он нужен ,после одного приличного сезона зазвездился, перестал развиваться, Удивлюсь если он уровень ВХЛ потянет в нынешнем разобранном состоянии
Но с ВХЛ погорячился ты, стата нормальная в Амуре Адмирале пригодился бы
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