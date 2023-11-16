Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 11-м матче подряд, обновив клубный рекорд

Теги Трактор КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии.

Нападающий отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса».

Во втором периоде Максим Шабанов и Сергей Телегин поучаствовали в голевой атаке, по итогу которой гол забил Владимир Ткачев.

Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 11 игр подряд.

Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в «Тракторе», набирали очки в девяти матчах подряд.

Шабанов набрал 24 (13+11) очка в 30 матчах чемпионата.

4 комментария

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Сергей Косомов
Зря это он так делает. Скоро в СКА....
+3
0
+3
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Nikita Ruzanov
Шабанито топчик
+2
0
+2
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ARAMIS777
Шабан-Красава!
0
0
0
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ARAMIS777
Ответ Сергей Косомов
Зря это он так делает. Скоро в СКА....
Да,эНти могут.
0
0
0
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