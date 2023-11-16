Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 11-м матче подряд, обновив клубный рекорд

Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии.

Нападающий отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата против «Барыса».

Во втором периоде и Сергей Телегин поучаствовали в голевой атаке, по итогу которой гол забил Владимир Ткачев.

Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 11 игр подряд.

Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в « », набирали очки в девяти матчах подряд.

Шабанов набрал 24 (13+11) очка в 30 матчах чемпионата.