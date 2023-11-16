Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 11-м матче подряд, обновив клубный рекорд
Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по длительности результативной серии.
Нападающий отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса».
Во втором периоде Максим Шабанов и Сергей Телегин поучаствовали в голевой атаке, по итогу которой гол забил Владимир Ткачев.
Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 11 игр подряд.
Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в «Тракторе», набирали очки в девяти матчах подряд.
Шабанов набрал 24 (13+11) очка в 30 матчах чемпионата.
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