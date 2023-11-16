Рыбин об Овечкине: «Не понимаю, почему столько желчи и негатива в его сторону. Неважно, откуда он забивает голы, главное – есть результат, рекорд будет!»

Теги Вашингтон Максим Рыбин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Максим Рыбин высказался о критике в адрес Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«В сторону Овечкина идет много негатива, но своей игрой Александр разобьет все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, – феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.

Я не понимаю, почему столько желчи и негатива в сторону Овечкина. Никто в спорте не молодеет. Если были какие-то просчеты в предсезонной подготовке, то форму доберет в оставшихся играх. Еще играть почти 70 матчей.

У меня вызывает удивление, как люди реагируют на неудачи нашего легендарного хоккеиста. Неважно, откуда он забивает свои голы, главное – есть результат и рекорд будет!

Не бывает такого, что в прошлом сезоне он умел забивать, а сейчас разучился. Надо подождать и поддержать его.

Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

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7 комментариев

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kostyan89
Подносчик снарядов главный карьеру завершил, вот и тяжело )
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seppblatter@mail.ru
Ответ Maxim Shumov
А что не так со снарядами и Украиной?
Не знаю. А что с ними?
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Сергей Фетисов
Догонит Овечкин или неи Гретцки ,игра покажет.Просто смотря игры ...как сейчас играет Овечкин,ещё сезонов 5 понадобится.Тяжёл он очень.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Сергей Щетинин
Я тоже думаю, что он на желчных тошнотиков внимания не обращает. Менталитет уже такой выработался в нашей стране" обосрать всех вокруг". Лично я рад, что смог наблюдать за ним всю его карьеру и неважно побьёт он рекорд или нет. Он уже сделал то,чего никто не ожидал, именно поэтому он гениальный.
Основатель плештим живет в США, получает там доллары и платит налоги. Потом на эти налоги в Украину присылают снаряды. Все нормально в твоей системе координат?
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