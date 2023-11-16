Рыбин об Овечкине: «Не понимаю, почему столько желчи и негатива в его сторону. Неважно, откуда он забивает голы, главное – есть результат, рекорд будет!»

Максим Рыбин высказался о критике в адрес Александра Овечкина.

Капитан « » набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах нынешнего сезона .

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (826), уступая лишь (894).

«В сторону Овечкина идет много негатива, но своей игрой разобьет все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, – феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.

Я не понимаю, почему столько желчи и негатива в сторону Овечкина. Никто в спорте не молодеет. Если были какие-то просчеты в предсезонной подготовке, то форму доберет в оставшихся играх. Еще играть почти 70 матчей.

У меня вызывает удивление, как люди реагируют на неудачи нашего легендарного хоккеиста. Неважно, откуда он забивает свои голы, главное – есть результат и рекорд будет!

Не бывает такого, что в прошлом сезоне он умел забивать, а сейчас разучился. Надо подождать и поддержать его.

Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.