Овечкин получил удар в шею клюшкой от Макнэбба. Защитник «Вегаса» не был удален

Теги судьи Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Брэйден Макнэбб Хоккей

Александр Овечкин получил удар в шею клюшкой в матче НХЛ.

Инцидент произошел на первой минуте матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0).

Александр Овечкин получил удар клюшкой в шею от защитника «Годен Найтс» Брэйдена Макнэбба и упал на лед, после чего оправился на скамейку запасных.

Судьи сначала зафиксировали нарушение, но после обсуждения эпизода решили не наказывать игрока «Вегаса».

Неудачный день Овечкина: получил по шее и не забил в пустые ворота. Но «Вашингтон» обыграл чемпиона

Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу

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4 комментария

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hhlg
Ответ Maxim Shumov
Так вы же писали, мол почему спортс публикует новость о том, как Овечкин упал возле пустых, это ведь рядовая ситуация, ничего интересного. А теперь спрашиваете, почему нет поста о том, как он пронес на руках собаку. Двойные стандарты или тут другое?
Ты вообще в сарказм не умеешь я смотрю? ;)
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hhlg
А где новость, что у Кэпс Canine Night (собачки там все дела) и Овечкин нёс на руках Варлампия? ;)

https://m.youtube.com/watch?v=ou54zYlnnUo
+4
-4
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Mephi027
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Maxim Shumov
Ответ hhlg
А где новость, что у Кэпс Canine Night (собачки там все дела) и Овечкин нёс на руках Варлампия? ;) https://m.youtube.com/watch?v=ou54zYlnnUo
Так вы же писали, мол почему спортс публикует новость о том, как Овечкин упал возле пустых, это ведь рядовая ситуация, ничего интересного.
А теперь спрашиваете, почему нет поста о том, как он пронес на руках собаку. Двойные стандарты или тут другое?
+4
-4
0
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