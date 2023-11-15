Овечкин получил удар в шею клюшкой от Макнэбба. Защитник «Вегаса» не был удален

Александр Овечкин получил удар в шею клюшкой в матче НХЛ.

Инцидент произошел на первой минуте матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0).

Александр Овечкин получил удар клюшкой в шею от защитника «Годен Найтс» Брэйдена Макнэбба и упал на лед, после чего оправился на скамейку запасных.

Судьи сначала зафиксировали нарушение, но после обсуждения эпизода решили не наказывать игрока «Вегаса».

Неудачный день Овечкина: получил по шее и не забил в пустые ворота. Но «Вашингтон» обыграл чемпиона

Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу