Овечкин получил удар в шею клюшкой от Макнэбба. Защитник «Вегаса» не был удален
Александр Овечкин получил удар в шею клюшкой в матче НХЛ.
Инцидент произошел на первой минуте матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Вегасом» (3:0).
Александр Овечкин получил удар клюшкой в шею от защитника «Годен Найтс» Брэйдена Макнэбба и упал на лед, после чего оправился на скамейку запасных.
Судьи сначала зафиксировали нарушение, но после обсуждения эпизода решили не наказывать игрока «Вегаса».
Неудачный день Овечкина: получил по шее и не забил в пустые ворота. Но «Вашингтон» обыграл чемпиона
Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом». Сначала упал в чужой зоне и упустил момент для броска, потом Макмайкл не отдал передачу
https://m.youtube.com/watch?v=ou54zYlnnUo
А теперь спрашиваете, почему нет поста о том, как он пронес на руках собаку. Двойные стандарты или тут другое?