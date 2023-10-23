Андрей Коваленко: «Агенты бреднем вылавливают молодежь, отправляют ее за океан в мясорубки низших лиг. На каждого Проворова и Кучерова приходятся десятки парней, которые потерялись»

Андрей Коваленко отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– На прошедшей неделе президент России призвал убрать из нашего хоккея дельцов, которые увозят молодых хоккеистов. Согласны с ним?

– На двести процентов. В переходном возрасте Россия теряет огромное количество хоккеистов. Причем не только из-за североамериканских дельцов, но и из-за внутренних проблем. Говорю об этом не столько как олимпийский чемпион, сколько как отец, воспитавший двух сыновей-хоккеистов.

– Какой вы видите всю ситуацию с российской молодежью?

– Некоторые североамериканские агенты, не имея здесь аккредитации, бреднем вылавливают нашу молодежь и отправляют ее за океан в мясорубки низших лиг. Причем на каждого , или , которые смогли пройти через это сито и состояться, приходятся десятки парней, которые потерялись, и их фамилии вы даже не вспомните.

Но есть и аккредитованные агенты внутри России, которые угрозой вывоза игрока за океан выворачивают руки клубам КХЛ. Идут ультиматумы, капризы, снятия тренеров. Все это – во вред и клубам, и самим игрокам. Расшатывает ситуацию внутри и во всем нашем хоккее.

Есть и еще один вопрос – родители, семьи.

– О чем речь?

– Сегодня хоккей – очень дорогой вид спорта, для богатых. Здесь еще одна наша проблема – отсекаем мальчишек из бедных семей, которые часто более мотивированы и на которых раньше строился наш хоккей.

Многие ошибаются, верят в сказки агентов, срываются за океан. И тогда огромный труд родителей, которые в наших реалиях до 14 лет оплачивают клюшки (а это 10-20 тысяч рублей за каждую), коньки (50-100 тысяч) и так далее, становится абсолютно бесполезным. Большие деньги потрачены, а результата нет, – заявил олимпийский чемпион .