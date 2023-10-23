Андрей Коваленко: «Агенты бреднем вылавливают молодежь, отправляют ее за океан в мясорубки низших лиг. На каждого Проворова и Кучерова приходятся десятки парней, которые потерялись»

Теги Андрей Коваленко НХЛ Владимир Путин АХЛ КХЛ Никита Кучеров Иван Проворов Политика детский хоккей Михаил Сергачев деньги Хоккей

Андрей Коваленко отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– На прошедшей неделе президент России призвал убрать из нашего хоккея дельцов, которые увозят молодых хоккеистов. Согласны с ним?

– На двести процентов. В переходном возрасте Россия теряет огромное количество хоккеистов. Причем не только из-за североамериканских дельцов, но и из-за внутренних проблем. Говорю об этом не столько как олимпийский чемпион, сколько как отец, воспитавший двух сыновей-хоккеистов.

– Какой вы видите всю ситуацию с российской молодежью?

– Некоторые североамериканские агенты, не имея здесь аккредитации, бреднем вылавливают нашу молодежь и отправляют ее за океан в мясорубки низших лиг. Причем на каждого Проворова, Сергачева или Кучерова, которые смогли пройти через это сито и состояться, приходятся десятки парней, которые потерялись, и их фамилии вы даже не вспомните.

Но есть и аккредитованные агенты внутри России, которые угрозой вывоза игрока за океан выворачивают руки клубам КХЛ. Идут ультиматумы, капризы, снятия тренеров. Все это – во вред и клубам, и самим игрокам. Расшатывает ситуацию внутри КХЛ и во всем нашем хоккее.

Есть и еще один вопрос – родители, семьи. 

– О чем речь?

– Сегодня хоккей – очень дорогой вид спорта, для богатых. Здесь еще одна наша проблема – отсекаем мальчишек из бедных семей, которые часто более мотивированы и на которых раньше строился наш хоккей.

Многие ошибаются, верят в сказки агентов, срываются за океан. И тогда огромный труд родителей, которые в наших реалиях до 14 лет оплачивают клюшки (а это 10-20 тысяч рублей за каждую), коньки (50-100 тысяч) и так далее, становится абсолютно бесполезным. Большие деньги потрачены, а результата нет, – заявил олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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6 комментариев

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Shumi-jr
Ответ Евгений Мешков
у нас в Карелии пацанов в Финляндию лет 10-15 отправляли, по всяким их юниорским лигам. На нормальном уровне заиграл один Кручинин (тот который в Торпедо сейчас).
А если бы не отправили, они сейчас все феерили бы?
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Aviator92
Только вот сам Коваленко, став в 22 года олимпийским чемпионом, тут же укатил в Квебек, и два его сына родились в Америке
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Михаил Кузнецов
Собачий депутат, который ограбил игроков КХЛ, через профсоюз.
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Андрей Кокотунов
В зарубежных хоккейных лигах кто содержит игроков покупая им амуницию? . не могу понять "заботы" наших чиновников , то что родители денег в российские спортшколы заносят меньше? Кто в теме , объясните пожалуйста.
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kisliy33
Ответ Евгений Мешков
у нас в Карелии пацанов в Финляндию лет 10-15 отправляли, по всяким их юниорским лигам. На нормальном уровне заиграл один Кручинин (тот который в Торпедо сейчас).
отлично, значит хоть кому-то повезло мир посмотреть, поиграть не только в местном дворце спорта
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