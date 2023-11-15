Мартемьянов об удалении при 1:1 в игре с ЦСКА: «У нас пять утра – тяжело концентрироваться. Но доволен содержанием «Амура» – парни на ходу, поймали игру»

Андрей Мартемьянов высказался о поражении от ЦСКА.

«Амур» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что мы провели довольно неплохой матч. Первый период был довольно равный.

Во втором периоде наша оборона подсела. В третьем пошли ва-банк, стали больше прессинговать, но считаю, что вратарь и оборона соперника отыграли на очень хорошем уровне.

У нас были шансы, но реализовать их не дали. Ненужные удаления, это никуда не годится, дисциплину надо поправлять. Содержанием игры я доволен.

– Забросили важно шайбу, затем удалились и пропустили. С чем это связано?

– Ну у нас сейчас пять утра, тяжело концентрироваться, хотя парням всегда подсказываю.

Соперник полез на ворота, там пришлось фолить, чтобы не допустить опасный момент.

Я считаю, в ЦСКА достаточно мастеров, кто может реализовать большинство – они это и сделали. По желанию биться у меня к парням претензий нет.

– Как оцените игру « » в атаке?

– Я перед этим сказал, что вратарь соперника сыграл блестяще. Броски броскам рознь, есть точные броски, если неожиданность.

Не надо сбрасывать со счетов игру . Они тоже вышли не проигрывать.

Моментов не так много было. Хотелось бы, чтобы в атаке было больше разнообразия.

– Как будете готовиться к следующему матчу?

– Готовимся всегда стандартно, готовимся к каждому матчу. Игра с «Нефтехимиком» будет за четыре очка – это наши прямые конкуренты.

Я считаю, что парни сейчас на ходу, игру поймали. Посмотрим, как будет дальше, – сказал главный тренер «Амура» .