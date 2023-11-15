Мартемьянов об удалении при 1:1 в игре с ЦСКА: «У нас пять утра – тяжело концентрироваться. Но доволен содержанием «Амура» – парни на ходу, поймали игру»
Андрей Мартемьянов высказался о поражении от ЦСКА.
«Амур» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Я считаю, что мы провели довольно неплохой матч. Первый период был довольно равный.
Во втором периоде наша оборона подсела. В третьем пошли ва-банк, стали больше прессинговать, но считаю, что вратарь и оборона соперника отыграли на очень хорошем уровне.
У нас были шансы, но реализовать их не дали. Ненужные удаления, это никуда не годится, дисциплину надо поправлять. Содержанием игры я доволен.
– Забросили важно шайбу, затем удалились и пропустили. С чем это связано?
– Ну у нас сейчас пять утра, тяжело концентрироваться, хотя парням всегда подсказываю.
Соперник полез на ворота, там пришлось фолить, чтобы не допустить опасный момент.
Я считаю, в ЦСКА достаточно мастеров, кто может реализовать большинство – они это и сделали. По желанию биться у меня к парням претензий нет.
– Как оцените игру «Амура» в атаке?
– Я перед этим сказал, что вратарь соперника сыграл блестяще. Броски броскам рознь, есть точные броски, если неожиданность.
Не надо сбрасывать со счетов игру ЦСКА. Они тоже вышли не проигрывать.
Моментов не так много было. Хотелось бы, чтобы в атаке было больше разнообразия.
– Как будете готовиться к следующему матчу?
– Готовимся всегда стандартно, готовимся к каждому матчу. Игра с «Нефтехимиком» будет за четыре очка – это наши прямые конкуренты.
Я считаю, что парни сейчас на ходу, игру поймали. Посмотрим, как будет дальше, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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