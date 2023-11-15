Федоров о победе над «Амуром»: «Игра развивалась под контролем ЦСКА. Рад, что ошибок меньше – никогда не видели такой игры, как в прошлых матчах»

Теги ЦСКА Амур Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу над «Амуром».

ЦСКА выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Нашу команду – с победой, болельщикам спасибо за поддержку, могли забить больше. Рад за ребят, что нашли силы забить важную шайбу.

Соперника поздравляю с хорошей игрой. Мне всегда нравится играть против «Амура». Они действуют быстро, здорово, резко, создают нам сложности.

– Сказали свое слово лидеры. Нестеров вообще оформил дубль. Довольны ли этим?

– Доволен, но они могли сделать это раньше.

Игра развивалась под нашим контролем, но «Амур» очень серьезно контратаковал. Есть над чем работать, но ребятами доволен.

– За последние две игры пропустили лишь четыре гола. В чем причина?

– Рад тому, что индивидуальных ошибок все меньше, раньше их было очень много.

Ребята прошли хороший путь, раньше у нас все валилось из рук, сами ошибались и пропускали ненужные голы.

Такой игры, как была в предыдущих матчах, мы никогда не видели в исполнении наших ребят.

– «Амур» перебросал ЦСКА. С чем это связанно?

– С хорошими действиями соперника, статистика отражает ситуацию игры.

Наш вратарь был в позиции, хорошо сработала оборона, большинство бросков соперника вратарь видел, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий