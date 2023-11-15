Федоров о победе над «Амуром»: «Игра развивалась под контролем ЦСКА. Рад, что ошибок меньше – никогда не видели такой игры, как в прошлых матчах»
Сергей Федоров прокомментировал победу над «Амуром».
ЦСКА выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Нашу команду – с победой, болельщикам спасибо за поддержку, могли забить больше. Рад за ребят, что нашли силы забить важную шайбу.
Соперника поздравляю с хорошей игрой. Мне всегда нравится играть против «Амура». Они действуют быстро, здорово, резко, создают нам сложности.
– Сказали свое слово лидеры. Нестеров вообще оформил дубль. Довольны ли этим?
– Доволен, но они могли сделать это раньше.
Игра развивалась под нашим контролем, но «Амур» очень серьезно контратаковал. Есть над чем работать, но ребятами доволен.
– За последние две игры пропустили лишь четыре гола. В чем причина?
– Рад тому, что индивидуальных ошибок все меньше, раньше их было очень много.
Ребята прошли хороший путь, раньше у нас все валилось из рук, сами ошибались и пропускали ненужные голы.
Такой игры, как была в предыдущих матчах, мы никогда не видели в исполнении наших ребят.
– «Амур» перебросал ЦСКА. С чем это связанно?
– С хорошими действиями соперника, статистика отражает ситуацию игры.
Наш вратарь был в позиции, хорошо сработала оборона, большинство бросков соперника вратарь видел, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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