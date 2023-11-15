Форвард «Вашингтона» Манта терял слух на одно ухо на 6 дней. Была повреждена барабанная перепонка после брошенной Кузнецовым шайбы

Теги травмы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Энтони Манта Хоккей

Энтони Манта испытывал проблемы со слухом после попадания шайбы.

Нападающий «Вашингтона» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» после брошенной Евгением Кузнецовым шайбы.

Энтони Манта рассказал, что у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха.

Игрок на шесть дней не мог слышать этим ухом, но сейчас слух постепенно возвращается. Также ему наложили несколько швов.

Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Форвард может сыграть в матче против «Коламбуса».

3 комментария

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Direct free kick
от этого хузи одни проблема
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Direct free kick
Ответ MrManchester
так какие это проблемы – это же Манта! он сам со своим контрактом большая проблема.
хузя сократил шансы на обмен до минимума, а сам раздаёт нелепые интервью в межсезонье, а Фёдотовы-Дяхтерёвы просят в своих трансляциях его пожалеть
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