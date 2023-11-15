Форвард «Вашингтона» Манта терял слух на одно ухо на 6 дней. Была повреждена барабанная перепонка после брошенной Кузнецовым шайбы
Энтони Манта испытывал проблемы со слухом после попадания шайбы.
Нападающий «Вашингтона» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» после брошенной Евгением Кузнецовым шайбы.
Энтони Манта рассказал, что у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха.
Игрок на шесть дней не мог слышать этим ухом, но сейчас слух постепенно возвращается. Также ему наложили несколько швов.
Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Форвард может сыграть в матче против «Коламбуса».
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