Энтони Манта испытывал проблемы со слухом после попадания шайбы.

Нападающий « » получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» после брошенной шайбы.

рассказал, что у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха.

Игрок на шесть дней не мог слышать этим ухом, но сейчас слух постепенно возвращается. Также ему наложили несколько швов.

Манта набрал 4 (3+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата . Форвард может сыграть в матче против «Коламбуса».