Кэмпбелл проиграл все 3 матча за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ, пропустив 13 шайб. Средняя пропускаемость – 4,36
Джек Кэмпбелл проиграл три матча подряд в АХЛ.
Голкипер ранее прошел процедуру драфта отказов и был переведен в АХЛ из основного состава «Эдмонтона».
Джек Кэмпбелл отразил 21 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Калгари» (3:6).
Вратарь сыграл третий матч в составе «Бейкерсфилда» и во всех проиграл, пропустив в общей сложности 13 шайб.
Прежде голкипер отразил 22 из 26 бросков в матче против «Эбботсфорда» (0:4), а также парировал 16 из 20 бросков в еще одной игре с «Эбботсфордом» (1:4).
По итогам трех матчей Кэмпбелл пропустил в среднем 4,36 шайбы и отражал 81,9% бросков.
5 комментариев