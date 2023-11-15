Кэмпбелл проиграл все 3 матча за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ, пропустив 13 шайб. Средняя пропускаемость – 4,36

Теги Эдмонтон НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Джек Кэмпбелл Хоккей

Джек Кэмпбелл проиграл три матча подряд в АХЛ.

Голкипер ранее прошел процедуру драфта отказов и был переведен в АХЛ из основного состава «Эдмонтона».

Джек Кэмпбелл отразил 21 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Калгари» (3:6).

Вратарь сыграл третий матч в составе «Бейкерсфилда» и во всех проиграл, пропустив в общей сложности 13 шайб.

Прежде голкипер отразил 22 из 26 бросков в матче против «Эбботсфорда» (0:4), а также парировал 16 из 20 бросков в еще одной игре с «Эбботсфордом» (1:4).

По итогам трех матчей Кэмпбелл пропустил в среднем 4,36 шайбы и отражал 81,9% бросков.

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5 комментариев

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Дима33
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sabbath
только не 91,9%, а 81,9%
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Maxim Shumov
Ну всё, у Нефти теперь есть топовая защита и вратарская линия, в этом году можно и за чашкой)))
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Maxim Shumov
Ответ Дима33
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Я тоже сначала удивился, спортс завысил на 10%))
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Дима33
Ответ sabbath
только не 91,9%, а 81,9%
Вот это больше похоже на правду)
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