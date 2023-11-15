Кэмпбелл проиграл все 3 матча за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ, пропустив 13 шайб. Средняя пропускаемость – 4,36

Джек Кэмпбелл проиграл три матча подряд в АХЛ.

Голкипер ранее прошел процедуру драфта отказов и был переведен в из основного состава « ».

отразил 21 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Калгари» (3:6).

Вратарь сыграл третий матч в составе « » и во всех проиграл, пропустив в общей сложности 13 шайб.

Прежде голкипер отразил 22 из 26 бросков в матче против «Эбботсфорда» (0:4), а также парировал 16 из 20 бросков в еще одной игре с «Эбботсфордом» (1:4).

По итогам трех матчей Кэмпбелл пропустил в среднем 4,36 шайбы и отражал 81,9% бросков.