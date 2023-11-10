Кэмпбелл отразил 16 из 20 бросков, проиграв первый матч за фарм-клуб «Эдмонтона» после драфта отказов
Джек Кэмпбелл пропустил четыре шайбы в матче АХЛ.
Голкипер провел первый матч в составе «Бейкерсфилда» после того, как прошел процедуру драфта отказов и был переведен в АХЛ из основного состава «Эдмонтона».
«Бейкерсфилд» проиграл «Эбботсфорду» со счетом 1:4.
Кэмпбелл отразил 16 из 20 бросков. Вратарь сыграл в АХЛ впервые с сезона-2018/19, когда провел два матча регулярного чемпионата в лиге.
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