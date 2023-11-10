Кэмпбелл отразил 16 из 20 бросков, проиграв первый матч за фарм-клуб «Эдмонтона» после драфта отказов

Джек Кэмпбелл пропустил четыре шайбы в матче АХЛ.

Голкипер провел первый матч в составе «Бейкерсфилда» после того, как прошел процедуру драфта отказов и был переведен в из основного состава « ».

« » проиграл « » со счетом 1:4.

отразил 16 из 20 бросков. Вратарь сыграл в АХЛ впервые с сезона-2018/19, когда провел два матча регулярного чемпионата в лиге.