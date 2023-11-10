Кэмпбелл отразил 16 из 20 бросков, проиграв первый матч за фарм-клуб «Эдмонтона» после драфта отказов

Теги Эдмонтон НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Джек Кэмпбелл Эбботсфорд Хоккей

Джек Кэмпбелл пропустил четыре шайбы в матче АХЛ.

Голкипер провел первый матч в составе «Бейкерсфилда» после того, как прошел процедуру драфта отказов и был переведен в АХЛ из основного состава «Эдмонтона».

«Бейкерсфилд» проиграл «Эбботсфорду» со счетом 1:4.

Кэмпбелл отразил 16 из 20 бросков. Вратарь сыграл в АХЛ впервые с сезона-2018/19, когда провел два матча регулярного чемпионата в лиге.

9 комментариев

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Vince Nail
Разница в том, что тогда (2018/19) он делал это за $675,000, а теперь за $5 млн.
Никогда не сдавайся!
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Артем Ивашкин
Ответ белая простыня олимпиады
там говорят тренер вратарей такой, что даже из Василевского может следать дно днищенское если он к нему в руки попадет. так что Джек может чуть позже оклемается и начнет показывать норм игру
Да. Дастин Шварц

Он пережил 3 генеральных менеджеров. 7 главных тренера. Через него прошли 18 голкиперов.

Говорят он мутит с внучкой Каца
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белая простыня олимпиады
Ответ Дмитрий Кутузов
Походу дело не только в горе-обороне Ойлерс! Кэмпбелл и сам по себе днище днищенское...
там говорят тренер вратарей такой, что даже из Василевского может следать дно днищенское если он к нему в руки попадет. так что Джек может чуть позже оклемается и начнет показывать норм игру
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Silky Mitts
Ответ Артем Ивашкин
Да. Дастин Шварц Он пережил 3 генеральных менеджеров. 7 главных тренера. Через него прошли 18 голкиперов. Говорят он мутит с внучкой Каца
С дочкой наверное? У него если внучки и есть, то пока ещё под стол пешком ходят.
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MrManchester
Ответ Vince Nail
Разница в том, что тогда (2018/19) он делал это за $675,000, а теперь за $5 млн. Никогда не сдавайся!
ну в платежке будет учитываться "только" $3,85
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Vince Nail
Ответ MrManchester
ну в платежке будет учитываться "только" $3,85
Его кошелёк пополнится в этом году на $6 млн.
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