Ротенберг о СКА: «У нас детская школа в Москве, Красногорске, Петербурге. Мы готовим ребят по системе с 6-7 лет. У меня и сын играет»

Роман Ротенберг высказался о развитии юных хоккеистов в системе СКА.

«У нас детская школа в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге. Есть контрактные отношения, а здесь мы сами лично занимаемся, готовим ребят по этой системе игры с 6-7 лет. У меня и сын играет. Когда ребята выполняют игровое задание с этого возраста, они будут обучены играть по системе в команде мастеров.

Конечно, обращаем внимание и на образование, потом они сами выберут профессию. Гармоничное развитие личности: не надо делать перекос в сторону науки или спорта.

Есть примеры в мире, я сам такой колледж закончил. Есть Мичиган в США, где огромное внимание уделяют образованию спортсменов в целом, не только хоккеистов.

В наших мультиспортивных комплексах будут и другие виды спорта: баскетбол, волейбол, бокс, теннис, обязательно дзюдо, ведь в хоккее нужна борьба. Только так можно подготовить хоккеистов, нужно думать головой и играть умно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.