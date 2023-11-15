Ротенберг о СКА: «У нас детская школа в Москве, Красногорске, Петербурге. Мы готовим ребят по системе с 6-7 лет. У меня и сын играет»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии юных хоккеистов в системе СКА.

«У нас детская школа в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге. Есть контрактные отношения, а здесь мы сами лично занимаемся, готовим ребят по этой системе игры с 6-7 лет. У меня и сын играет. Когда ребята выполняют игровое задание с этого возраста, они будут обучены играть по системе в команде мастеров.

Конечно, обращаем внимание и на образование, потом они сами выберут профессию. Гармоничное развитие личности: не надо делать перекос в сторону науки или спорта.

Есть примеры в мире, я сам такой колледж закончил. Есть Мичиган в США, где огромное внимание уделяют образованию спортсменов в целом, не только хоккеистов.

В наших мультиспортивных комплексах будут и другие виды спорта: баскетбол, волейбол, бокс, теннис, обязательно дзюдо, ведь в хоккее нужна борьба. Только так можно подготовить хоккеистов, нужно думать головой и играть умно», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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10 комментариев

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Bartez1986
сына зовут Систем?
+9
-2
+7
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Caniball
Обязательно дзюдо 🤣🤣🤣.
Еще бы без дзюдо.
Без дзюдо и денег могут не выделить))
+5
0
+5
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Sobachkin
Ребят, отмечу, с богатыми родителями, добавил Йозе Марино... У моего бати был хороший друг, он помогал ему с тендерами, ну отец мой стал бабло грести, самосвалами, поэтому я и поехал в Мичиган, а не в школу с обычным внесистемными пацанами, где_то в спальном районе Петербурга, тяжело мне было, когда мою систему они не понимают... Я в клуб с девчонками, там входить/выходить в их зону, иногда буллит забивать... и овертайм кончать, а эти все уроки, да уроки....
+4
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+3
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Roman Schmidt
Ответ Bartez1986
сына зовут Систем?
System Red Machine
+5
-2
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HockeyMan
Остановите его кто-нибудь
+2
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Олег
Это Ромка после Казани раздухорился .😜
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йозе марино
Ответ Bartez1986
сына зовут Систем?
самолётный ног
+1
-1
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