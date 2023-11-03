«Коламбус» вызвал Чинахова из АХЛ после 4 очков в 3 играх. 5-й номер драфта Джонсон отправлен в «Кливленд»

Теги Коламбус НХЛ АХЛ Кливленд Егор Чинахов Кент Джонсон Хоккей

Егор Чинахов переведен в основной состав «Коламбуса».

Российский нападающий вызван из фарм-клуба, в котором он получал игровую практику после травмы и набрал 4 (3+1) очка в трех матчах.

В свою очередь, «Блю Джекетс» отправили 21-летнего нападающего Кента Джонсона в «Кливленд».

Пятый номер драфта НХЛ-2021 набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 2» в 8 матчах чемпионата НХЛ.

«Коламбус» одержал четыре победы в десяти играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

7 комментариев

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snowie
ну тройка Чинахов- Марченко - Воронков значит скоро будет разрывать )
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snowie
Ответ maxlipa21@mail.ru
А кто центр, Воронков?
да в барсах центра играл
+2
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+2
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Юрец55
Эх, а мог бы в аренду в Омск приехать (нет)
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Rodgeras
Я говорил сразу поднимут.
Тут уж Чина твой шанс. Не упусти.
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maxlipa21@mail.ru
Ответ snowie
ну тройка Чинахов- Марченко - Воронков значит скоро будет разрывать )
А кто центр, Воронков?
0
0
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FaithDevotion
Ответ snowie
да в барсах центра играл
Почти не играл, кстати. Но в сборной на олимпиаде был
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