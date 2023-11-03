«Коламбус» вызвал Чинахова из АХЛ после 4 очков в 3 играх. 5-й номер драфта Джонсон отправлен в «Кливленд»

Егор Чинахов переведен в основной состав «Коламбуса».

Российский нападающий вызван из фарм-клуба, в котором он получал игровую практику после травмы и набрал 4 (3+1) очка в трех матчах.

В свою очередь, «Блю Джекетс» отправили 21-летнего нападающего в « ».

Пятый номер драфта НХЛ-2021 набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 2» в 8 матчах чемпионата НХЛ.

« » одержал четыре победы в десяти играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.