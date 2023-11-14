Фетисов о главе ИИХФ: «Парень не туда попал. Наша федерация недоработала – не того выбрали. Совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем»
Вячеслав Фетисов критически высказался о президенте ИИХФ.
Главой Международной федерации хоккея является Люк Тардиф.
«Мне кажется, парень совсем не туда попал, особенно в это непростое время.
Хоккей – самая перспективная и развивающаяся игра, и ей нужен совершенно другой управленец. Думаю, наша федерация недоработала – выбрали не того человека.
Мы видим то, что видим, – совсем слабенький, конъюнктурщик. Короче, ни о чем.
Один раз с ним общался и понял, что в это непростое время это самый худший вариант, какой мог бы быть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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