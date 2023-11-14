Ротенберг о победе 4:2: «СКА доминировал весь матч. Ничего не дали «Ак Барсу» создать»
Роман Ротенберг заявил, что СКА доминировал в игре с «Ак Барсом».
СКА победил со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Очень хорошая игра, праздник хоккея, полные трибуны, замечательный лед, обе команды бились, высокий уровень хоккея, очень сильный соперник. Хочу поблагодарить «Ак Барс» за игру.
Наши ребята молодцы, не дрогнули, держали удар, доминировали всю игру. Да, нужно дорожить моментами, будем это тренировать.
Допустили две ошибки, отработаем это, улучшим нашу игру. С каждым матчем мы добавляем, делаем шаг вперед. Детали улучшим. Будем еще сильнее.
– Определяющим стал третий период. Небольшой комментарий по этому отрезку матча.
– Если вы посмотрите на содержание нашей игры, очень хорошая игра с нашей стороны. Доминировали всю игру. Ничего не дали создать сопернику.
Играли дисциплинированно. Убрали неоправданные удаления – их не было. Добавили, когда нужно было добавить – в спорте важно уметь держать удар и в нужное время добавить, когда ситуация этого требует.
Не дрогнули, несмотря ни на что. Хотя залетели обидные голы, но наши ошибки все равно – есть над чем работать.
Видно, что у команды есть резервы. Команда может в нужное время добавить.
Продолжаем работать, все через работу, будем еще лучше играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
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