Ротенберг о победе 4:2: «СКА доминировал весь матч. Ничего не дали «Ак Барсу» создать»

Роман Ротенберг заявил, что СКА доминировал в игре с «Ак Барсом».

СКА победил со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Очень хорошая игра, праздник хоккея, полные трибуны, замечательный лед, обе команды бились, высокий уровень хоккея, очень сильный соперник. Хочу поблагодарить « » за игру.

Наши ребята молодцы, не дрогнули, держали удар, доминировали всю игру. Да, нужно дорожить моментами, будем это тренировать.

Допустили две ошибки, отработаем это, улучшим нашу игру. С каждым матчем мы добавляем, делаем шаг вперед. Детали улучшим. Будем еще сильнее.

– Определяющим стал третий период. Небольшой комментарий по этому отрезку матча.

– Если вы посмотрите на содержание нашей игры, очень хорошая игра с нашей стороны. Доминировали всю игру. Ничего не дали создать сопернику.

Играли дисциплинированно. Убрали неоправданные удаления – их не было. Добавили, когда нужно было добавить – в спорте важно уметь держать удар и в нужное время добавить, когда ситуация этого требует.

Не дрогнули, несмотря ни на что. Хотя залетели обидные голы, но наши ошибки все равно – есть над чем работать.

Видно, что у команды есть резервы. Команда может в нужное время добавить.

Продолжаем работать, все через работу, будем еще лучше играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.