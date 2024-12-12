Массовой дракой завершился матч школьных команд в Чебоксарах. Арбитр и зрители разнимали игроков

Массовая драка произошла в матче школьных команд в Чебоксарах.

12 декабря в рамках турнира памяти бывшего главы Чебоксар Олега Кортунова встретились команды «Восток» (СОШ №17) и «Волга» (СОШ №7).

После окончания третьего периода команды выстроились, чтобы поблагодарить друг друга за игру. Между двумя игроками произошел конфликт, который перерос в массовую драку хоккеистов на льду.

Через некоторое на лед вышли зрители матча, вмешался арбитр, пытаясь остановил драку, после чего команды покинули площадку. Матч завершился со счетом 8:7 в пользу «Востока».