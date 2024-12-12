Путин вручил Михайлову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Он был кумиром моей мамы. Для меня большая честь награждать таких людей в Кремле»
Владимир Путин назвал Бориса Михайлова кумиром своей матери.
Сегодня президент России вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
«Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители – точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы.
Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом. И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле», – сказал Владимир Путин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Новости»
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