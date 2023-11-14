Ларионов о том, как Атанасов жонглировал шайбу в игре с «Сибирью»: «Знаем, что в его кармане целая кучка трюков. Если будем гонять шайбу через стекло, то это будет скучный хоккей»

Игорь Ларионов оценил финт Василия Атанасов в матче с «Сибирью».

– Эти элементы игры украшают матч. Все мы знаем, что у него целая куча трюков, которые лежат в кармане, и он один из них показал.

– Где грань допустимого в трюках?

– Мы не хотим быть механическим игроками или роботами. В той ситуации, когда шайба была у него или другого игрока, ты даешь свободу творчества. Иначе игра будет пресная.

Если мы будем гонять ее по круглому борту, через стекло, то это будет просто скучный хоккей. Убирать это из игры не хотелось бы.

Хочется, чтобы эти моменты были перед воротами, тогда, когда идет угроза. Сегодня этого не хватило.

Лишать тех элементов игры, что у них есть, той непредсказуемости, совершенно не хочется.

Я считаю, это был красивый элемент игры, владения клюшкой и координации. В данной ситуации я не унизил игрока.

В любой команде, где я играл, такого не было. Если бы была грязная игра исподтишка, то было бы жесткое решение.

В данной ситуации, соперник знает, какой игрок Атанасов, что он может сотворить.

В этом плане не вижу ничего страшного, что ребята пытаются украсить игру такими элементам, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.