Ларионов о том, как Атанасов жонглировал шайбу в игре с «Сибирью»: «Знаем, что в его кармане целая кучка трюков. Если будем гонять шайбу через стекло, то это будет скучный хоккей»

Теги Сибирь Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов оценил финт Василия Атанасов в матче с «Сибирью».

– Эти элементы игры украшают матч. Все мы знаем, что у него целая куча трюков, которые лежат в кармане, и он один из них показал.

– Где грань допустимого в трюках?

– Мы не хотим быть механическим игроками или роботами. В той ситуации, когда шайба была у него или другого игрока, ты даешь свободу творчества. Иначе игра будет пресная.

Если мы будем гонять ее по круглому борту, через стекло, то это будет просто скучный хоккей. Убирать это из игры не хотелось бы.

Хочется, чтобы эти моменты были перед воротами, тогда, когда идет угроза. Сегодня этого не хватило.

Лишать тех элементов игры, что у них есть, той непредсказуемости, совершенно не хочется.

Я считаю, это был красивый элемент игры, владения клюшкой и координации. В данной ситуации я не унизил игрока.

В любой команде, где я играл, такого не было. Если бы была грязная игра исподтишка, то было бы жесткое решение.

В данной ситуации, соперник знает, какой игрок Атанасов, что он может сотворить.

В этом плане не вижу ничего страшного, что ребята пытаются украсить игру такими элементам, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
Если уж спрашивают про такие моменты, он отвечает правильно, и по сути тоже правильно...профессионализм в мелочах от Ларионова....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Ну что, идти искать видео?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
По мне, лучше уж жонглирование шайбой, нежели драка, которая якобы «украшает» хоккей...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gromvik Gronvik
О таком тренере, как Ларионов мечтают многие команды!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Самое главное - дать возможность пацанам самовыражаться… В системном хоккее они еще успеют повариться… Респект Профессору!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий