Кокорев после 8-го поражения «Сочи» подряд: «Тяжелое время. Моментов создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок»

Дмитрий Кокорев подвел итоги матча с «Витязем» (2:3).

« » потерпел 8-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Тяжелое время у нас. Моментов сегодня создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок. Три ошибки — три гола.

У соперника особо не было моментов. Мы сегодня просто расслабились в большинстве, получили два гола и не смогли забить, хотя у нас было пять железных моментов, чтобы забить», – сказал главный тренер «Сочи».