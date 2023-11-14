Кокорев после 8-го поражения «Сочи» подряд: «Тяжелое время. Моментов создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок»
Дмитрий Кокорев подвел итоги матча с «Витязем» (2:3).
«Сочи» потерпел 8-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Тяжелое время у нас. Моментов сегодня создали на две игры, но не смогли забить. Пропустили из-за личных ошибок. Три ошибки — три гола.
У соперника особо не было моментов. Мы сегодня просто расслабились в большинстве, получили два гола и не смогли забить, хотя у нас было пять железных моментов, чтобы забить», – сказал главный тренер «Сочи».
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