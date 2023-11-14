Джо Байден: «Вегас» доказывает, что спорт – одно из лучших шоу в городе»
Джо Байден прокомментировал прием «Вегаса» в Белом доме.
Президент США встретился с командой, которая выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне.
Хоккеисты подарили Джо Байдену золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды.
«Сегодня мы праздновали с «Вегас Голден Найтс» их заработанный упорным трудом Кубок Стэнли.
Они доказывают, что спорт в Вегасе – одно из лучших шоу в городе», – написал Джо Байден.
«Вегас» посетил Белый дом. Байдену подарили золотую клюшку и форму команды
1 комментарий