Джо Байден: «Вегас» доказывает, что спорт – одно из лучших шоу в городе»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Политика Джо Байден Хоккей

Джо Байден прокомментировал прием «Вегаса» в Белом доме.

Президент США встретился с командой, которая выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне.

Хоккеисты подарили Джо Байдену золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды.

«Сегодня мы праздновали с «Вегас Голден Найтс» их заработанный упорным трудом Кубок Стэнли.

Они доказывают, что спорт в Вегасе – одно из лучших шоу в городе», – написал Джо Байден.

«Вегас» посетил Белый дом. Байдену подарили золотую клюшку и форму команды

1 комментарий

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Ми Ша
В Вегасе и Джо Байден будет одним из лучших шоуменов
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