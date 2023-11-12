Где смотреть Ак Барс – Салават Юлаев, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 18 ноября
В субботу, 18 ноября, сыграют Ак Барс и Салават Юлаев в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – Салават Юлаев
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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