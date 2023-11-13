Тренер «Салавата» Вальво: «В Европе не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия – например, о победе во Второй Мировой войне. Страна проделала большую работу»

Тренер «Салавата Юлаева» Адриан Вальво высказался о России.

– Что вы знали о России до переезда?

– В первый раз я попал в Россию в 2010 или 2011 году. Я был в Челябинске.

Раньше Россия казалась такой далекой страной с медведями и водкой. По крайней мере, так говорили люди. Но в итоге мне понравилось то, что я увидел, и я сформировал уже свое впечатление.

– Были вещи, которым вы удивились?

– Меня удивило, что, когда погода минус 30 или даже больше, то не так уж и холодно. А так не было ничего особенно.

Меня больше удивляет то, как люди по-другому справляются с решением проблем, нежели в Европе или Америке. И это учит тебя другому подходу к жизни.

– Вы знали, что в России достаточно тепло относятся к французской культуре – литературе, кинематографу? Например, Люк Бессон у нас даже популярнее, чем в Голливуде.

– Да, еще жена об этом говорила. Кроме того, у вас популярная вся литература, связанная с «Тремя мушкетерами», да и вообще весь Александр Дюма.

Я много разговариваю об этом с людьми. Доктор в «Салавате», который очень любит читать, тоже говорил мне об этом.

– А во Франции вы что-нибудь знали подобное о России в плане культуры?

– До 2016 года не так уж и много. Потом уже больше благодаря жене.

В Европе это действительно негативный момент – там не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия. Например, о победе во Второй Мировой войне и прочих подобных вещах, вообще ничего.

Хотя Россия проделала очень большую работу, сделала много важного. Но это политика, – сказал тренер «Салавата Юлаева» по физической подготовке Адриан Вальво.