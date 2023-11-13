Флери впервые в карьере пропустил 8 шайб в матче НХЛ. Он отразил 29 бросков «Далласа» из 37

Марк-Андре Флери впервые в карьере в НХЛ пропустил 8 шайб за матч.

38-летний вратарь «Миннесоты» отразил 29 из 37 бросков « » в матче регулярного чемпионата (3:8).

Ранее Флери пропускал максимум по 7 шайб за матч (трижды в регулярке и дважды в плей-офф – в том числе от тех же «Старс» минувшей весной).

В текущем сезоне у канадца 3 победы в 8 играх при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,12.

Матч против «Старс» стал для него 993-м за карьеру в рамках регулярок.