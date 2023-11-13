Флери впервые в карьере пропустил 8 шайб в матче НХЛ. Он отразил 29 бросков «Далласа» из 37

Теги Миннесота Даллас Марк-Андре Флери НХЛ рекорды Хоккей

Марк-Андре Флери впервые в карьере в НХЛ пропустил 8 шайб за матч.

38-летний вратарь «Миннесоты» отразил 29 из 37 бросков «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:8). 

Ранее Флери пропускал максимум по 7 шайб за матч (трижды в регулярке и дважды в плей-офф – в том числе от тех же «Старс» минувшей весной). 

В текущем сезоне у канадца 3 победы в 8 играх при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,12. 

Матч против «Старс» стал для него 993-м за карьеру в рамках регулярок. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TBFTT
Завершать нужно во время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
See what
тяжело дается 1000 матчей за карьеру в рамках регулярок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий