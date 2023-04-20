Флери о матче с «Далласом»: «Позорно пропускать 7 голов в плей-офф. Я не сделал ни одного ключевого сэйва»

Марк-Андре Флери отметил, что пропустил слишком много голов в матче с «Далласом» (3:7).

«Позорно пропускать вот так семь голов в плей-офф. Я хочу выходить и давать моей команде шанс остаться в игре и победить, но я этого не сделал. Пропустил слишком много голов.

Думаю, нам нужно было раскрыться, попытаться вернуться в игру, [но] мы упустили еще больше шансов. Суть в том, что я не сделал ни одного ключевого сэйва в игре», – сказал вратарь «Миннесоты» Флери.