Флери о матче с «Далласом»: «Позорно пропускать 7 голов в плей-офф. Я не сделал ни одного ключевого сэйва»
Марк-Андре Флери отметил, что пропустил слишком много голов в матче с «Далласом» (3:7).
«Позорно пропускать вот так семь голов в плей-офф. Я хочу выходить и давать моей команде шанс остаться в игре и победить, но я этого не сделал. Пропустил слишком много голов.
Думаю, нам нужно было раскрыться, попытаться вернуться в игру, [но] мы упустили еще больше шансов. Суть в том, что я не сделал ни одного ключевого сэйва в игре», – сказал вратарь «Миннесоты» Флери.
И на это есть подтверждение всей регулярки. Цветок на воротах-это нервы всей команды. Может он и классный парень и душа раздевалки, но болельщикам всё понятно. Странно что непонятно для главного тренера.
Бред про усталось Густавссона даже не принимаю. Плов только начался. Ротация вратарей это глупейшая "фишка" Эвансона