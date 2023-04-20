Флери о матче с «Далласом»: «Позорно пропускать 7 голов в плей-офф. Я не сделал ни одного ключевого сэйва»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас Марк-Андре Флери НХЛ Хоккей

Марк-Андре Флери отметил, что пропустил слишком много голов в матче с «Далласом» (3:7).

«Позорно пропускать вот так семь голов в плей-офф. Я хочу выходить и давать моей команде шанс остаться в игре и победить, но я этого не сделал. Пропустил слишком много голов.

Думаю, нам нужно было раскрыться, попытаться вернуться в игру, [но] мы упустили еще больше шансов. Суть в том, что я не сделал ни одного ключевого сэйва в игре», – сказал вратарь «Миннесоты» Флери.

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8 комментариев

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Алексей Синяков
В общем про идею с ротацией вратарей надо забыть. Гусь - первый номер
+13
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Бульк
Когда в начале матча видишь что поставили Флери, говоришь с разочарованием:"Ну всё, капец, эту игру Миньке не взять".
И на это есть подтверждение всей регулярки. Цветок на воротах-это нервы всей команды. Может он и классный парень и душа раздевалки, но болельщикам всё понятно. Странно что непонятно для главного тренера.
Бред про усталось Густавссона даже не принимаю. Плов только начался. Ротация вратарей это глупейшая "фишка" Эвансона
+4
-3
+1
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dosatuy
Флери уже не тот и может пора уходить
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Антон Якимцев
Самсонов вчера за подобную свою игру высказался пожестче)
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ТумбаЮмба
24 сейва на 31 бросок, да ещё в большинстве пропустил... Не, братан, это провал.
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